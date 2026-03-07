Successo a Milano per il lancio della Limited Edition “Tempo x Greg Goya”: Largo la Foppa si trasforma in una “Box” delle emozioni

L’artista della Fast Art e lo storico brand di Essity hanno inaugurato l’installazione immersiva che celebra la fragilità: una box gigante dove registrare i propri pensieri (ingresso libero fino a domenica 8 marzo).

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 marzo 2026. Grande partecipazione ieri a Milano per il lancio della Limited Edition Box 2026 di Tempo, brand di fazzoletti del gruppo Essity, da sempre al fianco delle persone, con l’inaugurazione dell’installazione evento frutto della collaborazione con Greg Goya, giovane artista italiano e talento di OSA Group, noto per aver coniato la Fast Art.

L’evento ha segnato il debutto ufficiale della nuova Limited Edition: il cuore dell’evento è una grande “Box” scenografica, un’enorme versione della scatola di fazzoletti Tempo che i passanti possono letteralmente attraversare. Non si tratta solo di un’opera da ammirare, ma di un’esperienza collettiva e interattiva dove chiunque può entrare per registrare i propri pensieri ed emozioni, trasformando un oggetto quotidiano in un archivio collettivo di sensibilità.

Il racconto delle emozioni di Tempo e Greg Goya resterà aperto al pubblico per tutto il weekend nel cuore di Milano, in Largo Foppa: sabato 7 marzo (dalle ore 10:00 alle 19:00) e domenica 8 marzo (dalle ore 10:00 alle 19:00).

Le nuove grafiche della limited edition danno vita a un alfabeto emotivo fatto di icone simboliche: il cuore infranto che si ricompone, le nuvole stilizzate dell’overthinking e i tratti grafici che celebrano i piccoli traguardi. Alle icone simboliche si aggiungono, per ogni box, tre frasi, intime, che raccontano i piccoli e grandi momenti di vita, trasformando il pack in un dialogo con chi lo utilizza.

Le tre varianti sono:

“Per quando ti commuovi per qualunque cosa”: in questa box si affronta il tema del pianto, centrale nei lavori dell’artista. La commozione è rappresentata da una lacrima che, raggiungendo il mare, scatena un’onda.

“In caso di cuore spezzato o allergie stagionali”: in questa frase si esprime la perfetta sintesi del valore di cura di Tempo, sempre al fianco delle persone nel momento del bisogno. Il design mostra un cuore spezzato e raffreddato che viene infine ricucito.

“Per le lacrime che scendono dopo aver dato tutto”: è la box hero, dai toni e dall’iconografia legata al tema dello sport, legata alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e utilizza un’iconografia sportiva per raccontare uno sciatore che ambisce alle stelle. L’artista lascia libera interpretazione sull’esito della gara: che sia vittoria o sconfitta, l’importante è aver dato tutto e aver conquistato la propria “medaglia” interiore.

La nuova Tempo Limited Edition Box 2026 è già disponibile online e nei principali punti vendita della grande distribuzione in tre varianti grafiche e narrative.

Tempo: tradizione, qualità e inclusività

Il brand, parallelamente alla collezione firmata da Goya, è presente con la linea completa di fazzoletti e box per promuovere i valori che lo contraddistinguono dal 1929 (data presente sul pack dal 2025), mantenendo fede ai suoi pilastri:

Performance: resistenti in lavatrice e leader di mercato per morbidezza;

Sostenibilità: prodotti biodegradabili per ridurre l’impatto ambientale;

Inclusività con NaviLens: grazie alla tecnologia QR speciale, le informazioni sui prodotti sono accessibili anche a persone non vedenti e ipovedenti.

La nuova Tempo Limited Edition Box 2026 è disponibile online e nei principali punti vendita della grande distribuzione.

Bio artista

Greg Goya nasce a Torino. Nel 2022 crea la Fast Art, opere di street-art partecipata caratterizzate da una forte componente emotiva. L’artista definisce la propria pratica “fast” per la capacità di generare rapidamente emozioni nello spettatore e di attivare un’interazione diretta con il pubblico. Le sue opere hanno raggiunto milioni di visualizzazioni sui social media e le sue performance interattive raccolgono centinaia di persone. Il suo pubblico è ampio e trasversale per età e provenienza geografica: dall’Italia agli Stati Uniti, passando per Spagna, Francia, Germania, fino alla Corea del Sud, dove le sue Fast Art sono presenti e riconoscibili. Room for Wonder rappresenta la sua prima grande mostra in Asia e l’avvio di un nuovo capitolo di dialogo tra spazio urbano e istituzione culturale.

Tempo

Tempo è la marca di fazzoletti più conosciuta sul mercato italiano e più apprezzata in termini di qualità: la migliore combinazione tra resistenza e morbidezza per garantire la massima affidabilità nel rispetto della pelle. Dal 2010 Tempo è presente anche nel mercato della carta igienica.Essity è un’azienda leader globale nel settore dell’igiene e della salute. Ogni giorno i nostri prodotti, servizi e soluzioni sono utilizzati da un miliardo di persone in tutto il mondo. Il nostro obiettivo è rompere le barriere al benessere a beneficio di consumatori, pazienti, operatori sanitari, clienti e società. Le vendite vengono effettuate in circa 150 paesi con i marchi leader a livello mondiale TENA e Tork e con altri marchi forti come Actimove, Cutimed, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic e Zewa. Nel 2025 Essity ha registrato un fatturato di circa 138 miliardi di corone svedesi (13 miliardi di euro) ed ha impiegato 36.000 persone. La sede centrale si trova a Stoccolma, in Svezia, ed Essity è quotata al Nasdaq di Stoccolma. Maggiori informazioni su essity.com

Redazione