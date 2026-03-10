Buccinasco rafforza la rete della legalità: firmato il protocollo con la Prefettura di Milano

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco (10 marzo 2026) – Il Comune di Buccinasco ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con la Prefettura di Milano finalizzato a rafforzare la prevenzione e il contrasto ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico locale, con particolare attenzione ai settori turistico-alberghiero e della ristorazione.

L’obiettivo è anche potenziare la collaborazione istituzionale tra enti pubblici, favorendo lo scambio di informazioni e l’utilizzo di banche dati per individuare tempestivamente situazioni anomale nelle attività economiche, nei passaggi societari e nelle operazioni finanziarie.

Il Protocollo si inserisce nel quadro delle iniziative promosse dalla Prefettura per sostenere i Comuni nella tutela della legalità economica e nella prevenzione dei fenomeni di riciclaggio o investimento in capitali illeciti.

Il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha siglato il Protocollo anche con i Comuni di Corsico, Trezzano sul Naviglio e Abbiategrasso, con l’adesione dell’Università Bocconi di Milano e della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Milano Monza e Brianza.

“La difesa della legalità e dell’economia sana è una priorità delle Amministrazioni locali – dichiara il sindaco Rino Pruiti – e con questo Protocollo consolidiamo il lavoro di prevenzione e collaborazione con lo Stato. Intendiamo proteggere le imprese che operano correttamente e garantire che il nostro territorio resti un luogo dove l’economia cresce nel rispetto delle regole”.

Il Comune di Buccinasco conferma così il proprio impegno nel promuovere trasparenza amministrativa, controlli efficaci e sinergia con le altre istituzioni, per difendere il tessuto economico locale e rafforzare la fiducia dei cittadini.