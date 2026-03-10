Intensificati i controlli sulle acque del Lago di Como, la Polizia di Stato di Como ispeziona i battelli di linea e sanziona i “buttadentro”

(mi-lorenteggio.com) Como, 10 marzo 2026 – La Polizia di Stato di Como, in questi giorni ha intensificato i controlli di polizia sulle acque del Lario, servizi atti anche a scongiurare incidenti nautici dovuti alla conduzione sconsiderata dei natanti e alla violazione delle norme basilari sulla navigazione.

La Sezione Acque Interne in forza all’U.P.G.S.P. di Como, ha implementato i controlli nel primo bacino del Lago di Como, l’attenzione degli agenti si è focalizzata sulla zona di attracco al molo di S. Agostino, dove la concentrazione di imbarcazioni e più densa.

Infatti nel corso dei servizi, sono stati identificati e sanzionati, in base al Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Como, 4 soggetti, un albanese e tre italiani, tutti facenti riferimento ad una diversa società di noleggio, i quali sostando nei pressi della banchina antistante il molo, invitavano i turisti ad acquistare un tour in barca o a prendere a noleggio un natante.

La sanzione, se non pagata in forma ridotta entro un determinato termine, potrebbe arrivare ad un massimo di mille euro.

Oltre ai controlli alle barche private, i poliziotti hanno controllato un battello di linea identificando 40 persone.

Rimane costante e vigile l’attenzione della Polizia di Stato di Como sulle acque del Lario, dove i controlli, con l’arrivo della bella stagione, si faranno sempre più frequenti.