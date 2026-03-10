Zibido San Giacomo. 400kg di droga e contanti, arrestato 36enne

(mi-lorenteggio.com) Zibido San Giacomo, 10 marzo 2026 – i Carabinieri della Stazione di Binasco a Zibido hanno arrestato un 36enne, colto in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio.

Dopo aver notato un insolito movimento nei pressi di un’abitazione di via 25 Aprile, i militari la scorsa settimana hanno individuato un box adibito a deposito di stoccaggio, dove hanno rinvenuto numerosi pacchetti di hashish, confezionati con etichette come “Barcelona Stars”, “Casanegra” e “London”, che ne indicavano l’alta qualità.

Nel corso delle perquisizioni, estese anche alla casa e all’auto dell’uomo sono stati sequestrati 58.270 euro in contanti, nascosti in una valigia in camera da letto, ritenuti provento dello spaccio.

L’arrestato è stato portato in carcere a Pavia dove, si trova in regime cautelare dopo l’interrogatorio di garanzia.