ABBIAMO PUBBLICATO I QUATTRO BANDI 2026

Legnano, 11 marzo 2026. Sono disponibili sul sito e nell'area riservata (a partire dalle ore 10 di oggi) i quattro Bandi 2026:



BANDO 20261/1 ORATORI ESTIVI €65.000

BANDO 2026/2 BAMBINI, ADOLESCENTI, GIOVANI €120.000

BANDO 2026/3 FRAGILITÀ E MARGINALITÀ €100.000

BANDO 2026/4 ARTE, CULTURA, AMBIENTE €130.000



Il termine di scadenza della presentazione delle domande di contributo è venerdì 8 maggio alle ore 12.



Ricordiamo che sul nostro sito sono presenti le guide con le istruzioni per :registrare il proprio ente all’area riservata (necessario per gli enti che non hanno presentato mai progetti tramite la piattaforma online di FCTO) inserire il progetto e presentare la domanda di contributo (MANUALE DI ISTRUZIONI e VIDEO)Di seguito vi diamo qualche indicazione per orientarvi nella scelta del Bando corretto su cui presentare la domanda di contributo:



– il Bando 2026/2 Bambini, Adolescenti, Giovani è dedicato a progetti che hanno come target principale di riferimento soggetti all’interno della fascia di età 0-25 anni; questi progetti possono essere sociali, culturali o ambientali: quello che contraddistingue il Bando è la fascia di età dei beneficiari;



– i progetti rivolti a soggetti in condizioni di fragilità e/o marginalità – indipendentemente dalla fascia di età degli stessi – vanno presentati sul Bando 2026/3 Fragilità e marginalità;



– i progetti di tipo ambientale e culturale destinati alla collettività in generale o a fasce di età over 25 vanno essere presentati sul Bando 2026/4 Arte, cultura, ambiente.



NB: Un ente può partecipare (come capofila o partner cofinanziatore) a un solo progetto all’interno di uno solo dei Bandi 2026/2 – 2026/3 – 2026/4.



Per qualsiasi ulteriore eventuale dubbio scriveteci a info@fondazioneticinoolona.it



BUON LAVORO A TUTTI!

