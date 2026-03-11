GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, MERCOLEDÌ 11 MARZO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 marzo 2026. Questi gli appuntamenti della Giunta di Regione Lombardia in programma oggi, mercoledì 11 marzo.

GENOVA, SOTTOSEGRETARIO INVERNIZZI A EVENTO SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con deleghe a Controlli, Patrimonio e Digitalizzazione, Ruggero Invernizzi, interviene, a Genova, all’evento nazionale promosso dal Dipartimento per la Trasformazione digitale e dalle Regioni sull’Intelligenza Artificiale ‘Reg4IA DEFAI’ illustrando il progetto a guida e coordinamento lombardo sui temi dell’ambiente, dell’energia e della mobilità sostenibile.

– ore 9, Centro congressi Porto Antico di Genova (via dei Magazzini del Cotone – Genova), sala Grecale.

———-

BRUNELLO/VA, ASSESSORE CARUSO A EVENTO ‘LA CULTURA DEL VIVERE BENE, LA CULTURA PER VIVERE BENE’

L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, interviene a Brunello (Varese) al terzo incontro del progetto ‘La Cultura del vivere bene, la Cultura per vivere bene’, promosso da Regione Lombardia e LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Associazione provinciale di Varese, incentrato sulla prevenzione dei tumori polmonari e cutanei.

– ore 20.45, Elmec Informatica spa (via Pret, 1 – Brunello/VA).