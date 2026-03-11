(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 Marzo 2026 – In occasione della Giornata Nazionale dei Disturbi Alimentari 2026,

Auxologico organizza un evento in presenza, martedì 17 marzo alle ore 18.00, a Milano.

Auxologico è in prima linea nella sfida per vincere i disturbi del comportamento alimentare, nella ricerca scientifica, nella cura dei pazienti, ma anche nella sensibilizzazione su questa complessa patologia.

Durante la giornata sarà esposta la mostra fotografica “La fame dell’Anima” promossa dall’Associazione Fra Me & Te e da Milano PhotoLab. Verrà inoltre presentato il libro “La tavola bandita. Genitori e famiglie nella cura dei disturbi alimentari.” della Dott.ssa Emanuela Apicella, psichiatra di Auxologico.



PROGRAMMA

MODERA

 Leonardo Mendolicchio, psichiatra, Direttore del Dipartimento Interregionale per la ricerca

e la cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare di Auxologico.

INTERVENGONO

 Mario Colombo, Presidente di Auxologico.

 Ilaria D’Amico, giornalista, Il disagio giovanile nel giornalismo e nella comunicazione.

 Emanuela Apicella, psichiatra di Auxologico dialoga con Mapi Danna, scrittrice e autrice

televisiva. Presentazione del libro “La tavola bandita” di Emanuela Apicella.

 Nicoletta Polli, endocrinologa di Auxologico, L’offerta assistenziale di Auxologico per i DCA

a Milano.



QUANDO E DOVE

L’evento in presenza si svolge martedì 17 marzo 2026 balle ore 18.00, presso la Sala Convegni di Auxologico San Luca, p.le Brescia 20 – Milano.



COME PARTECIPARE

La partecipazione è gratuita e l’iscrizione è obbligatoria al seguente link:

https://www.auxologico.it/eventi/auxologico-lilla-giornata-nazionale-disturbi-alimentari-2026