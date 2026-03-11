Legalità: Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza firma il Protocollo d’Intesa con la Prefettura di Milano e il Comune di Abbiategrasso

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 marzo 2026 – Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza ha sottoscritto il Protocollo d’Intesa promosso dalla Prefettura di Milano per il rafforzamento dell’azione amministrativa di prevenzione e contrasto ai fenomeni di riciclaggio, usura, estorsione e infiltrazione della criminalità organizzata nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

La firma segna un impegno concreto di Confcommercio al fianco delle istituzioni per tutelare le imprese sane del settore e garantire un mercato fondato su lealtà e trasparenza.

Gli obiettivi del Protocollo:

– Sviluppare un sistema di controlli mirato, basato su profili di rischio reali e precedenti investigativi, per individuare tempestivamente tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività commerciali del comparto;

– Costituire un Osservatorio provinciale che raccoglie dati, monitora tendenze e produce report periodici sugli indicatori di rischio, avvalendosi anche della collaborazione con l’Università Bocconi di Milano;

– Istituire una Cabina di Regia composta dai soggetti firmatari che abbia la finalità di coordinare e monitorare le iniziative programmate e la loro attuazione;

– Promuovere la comunicazione antimafia per le nuove aperture, i subingressi e le variazioni di attività soggette a SCIA, con particolare attenzione ai familiari conviventi;

– Favorire la condivisione di informazioni tra tutti i soggetti aderenti, pubblici e privati, nel rispetto della riservatezza e del segreto investigativo.

Confcommercio si impegna a mettere a disposizione ogni elemento utile all’analisi, con particolare riferimento a costituzione, fusione o acquisizione di attività e alla filiera di approvvigionamento. L’associazione contribuirà attivamente anche alle iniziative di formazione e sensibilizzazione previste dall’Osservatorio. Il documento ha validità triennale ed è rinnovabile previo accordo tra le Parti.

La tutela della legalità è condizione essenziale per lo sviluppo del comparto e per preservare la qualità dell’offerta turistica del nostro territorio: un impegno che Confcommercio assume con convinzione, nella consapevolezza che un mercato equo e trasparente sia un presupposto indispensabile per l’evoluzione di tutte le imprese sane.

