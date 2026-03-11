Lerochem amplia il portafoglio prodotti e rafforza la presenza nelmercato europeo dei prodotti chimici

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 marzo 2026 – Klaipeda – Lerochem, affermato fornitore di prodotti chimici specializzati, annuncia l’ampliamento del proprio portafoglio prodotti e la prosecuzione della sua espansione nel mercato europeo. L’azienda è stata recentemente premiata come A-Class Leader nel proprio settore e ha inoltre ricevuto il prestigioso European Business Masters Award, un riconoscimento per la qualità, la capacità di innovazione e il costante orientamento al cliente.

Con un chiaro focus sul mercato dell’UE, Lerochem si posiziona grazie a una combinazione

distintiva di ampia gamma di prodotti e flessibilità negli ordini. I clienti hanno la possibilità di

acquistare sostanze secondo la classificazione così come sostanze secondo l’utilizzo, sia

in grandi volumi sia in quantità più ridotte per prove, test o produzioni pilota. Questo approccio è

particolarmente interessante per le aziende che desiderano valutare nuove formulazioni senza

rinunciare a una qualità costante e alla sicurezza delle forniture.

Per supportare in modo mirato i reparti di sviluppo e i produttori di medie dimensioni, Lerochem

offre una rapida elaborazione delle offerte, tempi di consegna trasparenti e quantità campione e

da laboratorio. L’assortimento comprende additivi ad alte prestazioni, intermedi e materie prime

specializzate destinati a diversi ambiti applicativi: per la produzione di cosmetici, il

trattamento delle acque, applicazioni per materie plastiche e rivestimenti, nonché la lavorazione

dei metalli. Anche il sale rientra tra i gruppi di prodotti regolarmente richiesti.

La sede aziendale a Klaipėda consente, grazie alla vicinanza diretta al porto e a una rete

logistica che copre l’intera UE, una fornitura efficiente ed economicamente vantaggiosa ai clienti

internazionali. Tutti i prodotti sono conformi alle normative vigenti REACH e CLP. Su richiesta, i

clienti ricevono documentazione specifica per lotto, schede di sicurezza e consulenza tecnica.

«Questi riconoscimenti confermano la nostra ambizione a lungo termine di fornire alle aziende

europee soluzioni chimiche affidabili e innovative», dichiara la direzione di Lerochem. «Il nostro

obiettivo è supportare in modo flessibile sia i processi di sviluppo sia le produzioni in serie,

indipendentemente dal volume dell’ordine.»

Con i recenti riconoscimenti, Lerochem rafforza ulteriormente la propria posizione di mercato e

prevede di espandere in modo mirato le proprie attività in Europa. L’attenzione resta

chiaramente focalizzata su una crescita sostenibile, su una solida competenza tecnica e sul

successo a lungo termine dei clienti.

Informazioni su Lerochem

Lerochem è un fornitore europeo di prodotti chimici affidabile e offre un ampio portafoglio di

sostanze classificate per tipologia e per utilizzo. L’azienda è nota per la sua selezione

specializzata di prodotti, per i modelli di fornitura flessibili e per un approccio commerciale

orientato alla consulenza. Premiato come A-Class Leader e insignito dell’European Business

Masters Award, Lerochem supporta le aziende nello sviluppo, nella scalabilità e

nell’ottimizzazione dei loro processi produttivi.

Un approccio commerciale orientato alla consulenza mette in collegamento specialisti tecnici e

team acquisti per proporre alternative adeguate, ottimizzare le formulazioni e ridurre i costi

complessivi di utilizzo. Per i clienti esistenti, Lerochem mantiene scorte di sicurezza per

consentire consegne “just in time” e garantire la continuità dell’approvvigionamento anche in

fasi di mercato caratterizzate da elevata volatilità.

Informazioni di contatto

UAB Lerochemas

info@lerochem.eu

https://lerochem.eu/it/