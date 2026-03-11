Monza. Un intervento da 487 mila euro per riqualificare i Boschetti Reali

(mi-lorenteggio.com) Monza, 11 marzo 2026 – La Giunta Comunale ha approvato nei giorni scorsi il testo della convenzione con Brianzacque che prevede un importante intervento di riqualificazione dei Boschetti Reali a scomputo oneri per circa 487 mila euro.

Tornano a zampillare le due fontane storiche. Il progetto prevede di riattivare le due fontane storiche presenti a lato della statua di Garibaldi, non più in funzione da decenni. In particolare, si provvederà alla riqualificazione strutturale ed estetica delle due fontane, con particolare riferimento al completo rifacimento del fondo vasca con un nuovo strato di impermeabilizzazione. Tali opere sono propedeutiche alla messa in funzione di un nuovo impianto dedicato, collegato alla rete idrica di BrianzAcque. L’azienda prevede di installare un sistema di ugelli e trattamento delle acque finalizzato a minimizzare i consumi e la frequenza di manutenzione.

L’intero intervento sarà progettato in stretta collaborazione tra Comune, Brianzacque e la Soprintendenza dei Beni Culturali, con la quale sarà valutata la possibilità di installare anche un impianto di illuminazione adeguato alle caratteristiche delle fontane e della statua di Garibaldi. In funzione delle risorse disponibili l’intervento potrà estendersi anche al rifacimento della pavimentazione della piazzetta, dei sentieri limitrofi e alla messa a dimora di nuovi alberi e arbusti.

I Boschetti Reali in pillole. I Boschetti Reali sono situati in un’area verde di forma triangolare, racchiusa tra la Via G. Boccaccio, Viale Regina Margherita e Viale F. Petrarca, che collega il complesso del Parco della Villa Reale, verso nord, e il centro storico di Monza, in direzione sud. Occupano una superficie di circa 5,50 ettari interamente aperta al pubblico, priva di recinzioni. L’area oggetto d’intervento è parte del Complesso Monumentale del Parco e della Villa Reale, ricompreso all’interno del Parco Regionale della Valle del Lambro e sottoposta a vincolo da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio.

Il permesso di costruire accordato dal Comune a Brianzacque è collegato alla ristrutturazione e ampliamento di un edificio di proprietà della società, in Viale Brianza.

“Abbiamo trovato una soluzione per lavorare, insieme, ad un progetto ambizioso, in grado di ridare lustro a una porzione regale di Monza, un luogo verde di una bellezza inedita, che contribuisce a caratterizzare il paesaggio urbano di Monza. La collaborazione con Brianzacque si conferma, anche in questo caso, un’alleanza virtuosa e proficua per la nostra città”, hanno detto l’Assessora ai Parchi e Giardini e l’Assessore al Governo del Territorio del Comune.

“Questo intervento – sottolinea il Presidente e AD di BrianzAcque, Enrico Boerci – contribuisce alla valorizzazione di uno degli spazi verdi più significativi della città di Monza. La riattivazione delle fontane storiche e la riqualificazione dell’area dei Boschetti Reali rappresentano un segnale concreto di attenzione verso il patrimonio storico e ambientale del territorio. Attraverso questa convenzione con il Comune mettiamo a disposizione competenze e risorse per restituire ai cittadini un luogo più curato, fruibile e sostenibile, in continuità con l’impegno dell’azienda per la qualità dello spazio pubblico e il benessere della comunità. Dai Boschetti Reali, allargando lo sguardo, ci ritroviamo in un’area strategica della città: a pochi passi dalla Villa Reale, dalla futura fermata della metropolitana M5 e dalla sede istituzionale che BrianzAcque realizzerà attraverso il recupero dello storico edificio di viale Brianza, ex sede del Cam Monza, di fronte al Parco. Un vero e proprio ‘quadrilatero’ urbano in dialogo con il grande polmone verde cittadino.”

“Con questo protocollo di convenzione, diamo l’avvio ad una riqualificazione di spazi e monumenti esistenti, restituendo alla comunità una occasione aggiuntiva di ammirare e percorrere nuovi itinerari legati alla storia della città di Monza. Questa tipologia di intervento aiuterà a recuperare e valorizzare un esempio distintivo di architettura monumentale che fa parte di un patrimonio pubblico, e percorrere nuovi spazi verdi dei Boschetti Reali, valorizzando e riqualificando la connessione pedonale tra il Parco della Villa Reale e il centro storico di Monza, aumentando la qualità della vita con il benessere degli spazi pubblici”, conclude il Presidente di ATO Riccardo Borgonovo.