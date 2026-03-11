Nasce “Generazione Monza”: all’U-Power Stadium un settore dedicato ai giovani tifosi

(mi-lorenteggio.com) Monza, 11 marzo 2026 – Il Comune di Monza e AC Monza hanno presentato oggi, presso la sede del palazzo comunale, Generazione Monza, il nuovo progetto pensato per avvicinare i giovani al calcio e ai valori positivi dello sport, attraverso la creazione di uno spazio di aggregazione sano, educativo e inclusivo all’interno dell’U-Power Stadium.

Cuore dell’iniziativa è l’istituzione di un settore dell’U-Power Stadium dedicato a Generazione Monza, riservato ai giovani partecipanti al progetto. Il settore, più di 300 posti collocati in tribuna est al primo livello, è pensato come un luogo in cui promuovere il tifo corretto, il fair play e momenti di condivisione, permettendo ai ragazzi di vivere l’esperienza della partita in un clima positivo e rispettoso.

Generazione Monza prende avvio con il coinvolgimento dei giovani tra i 10 e 15 anni che già possiedono l’AC Monza Card e degli studenti delle scuole secondarie di primo grado della città che, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale, hanno aderito all’iniziativa. Successivamente, il progetto verrà progressivamente esteso anche alle scuole dei comuni limitrofi, ai settori giovanili del territorio e, più in generale, a tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 10 e i 15 anni.

Le prime scuole di Monza che hanno aderito al progetto sono statali, private e paritarie: Sabin, Ardigò, Bellani, International School, Preziosissimo Sangue e Villoresi.

AC Monza fornirà gratuitamente a tutti i giovani aderenti al progetto la AC Monza Card, necessaria per poter acquistare il biglietto nel settore Generazione Monza: i ragazzi GEN Monza potranno così accedere alle partite casalinghe al prezzo simbolico di 1 euro a gara, acquistando il titolo di ingresso, nonché eventuali biglietti a tariffe agevolate per gli accompagnatori, attraverso il portale ufficiale di biglietteria del Club.

Con Generazione Monza, il Comune di Monza e AC Monza rafforzano ulteriormente una collaborazione storica, confermando il comune impegno nel promuovere lo sport come strumento educativo, di crescita e di aggregazione per le nuove generazioni.

“AC Monza si conferma un partner di grande sensibilità nel promuovere i valori educativi legati allo Sport, fin dai primi passi, anche sui banchi di scuola: ancora una volta scuola e sport si rivelano tra le migliori palestre per imparare il gusto di crescere insieme, all’insegna della lealtà e del rispetto”, ha spiegato il Sindaco di Monza.

Mauro Baldissoni, Amministratore Delegato AC Monza ha commentato: «Ringraziamo il Comune di Monza per aver deciso di sostenere questo progetto a cui il Club tiene particolarmente, anche a coronamento del lavoro che da anni AC Monza svolge con le scuole della città sui temi del tifo e della partecipazione sportiva. Con Generazione Monza abbiamo l’ambizione di rafforzare il rapporto identitario tra i giovanissimi monzesi e la squadra della città. Vogliamo creare uno spazio in cui i ragazzi possano fare amicizia, tifare insieme e vivere la partita con entusiasmo, rispetto e fair play. Come la scuola è il luogo della formazione educativa, il nostro obiettivo è rendere lo stadio il luogo della formazione ai valori dello sport».