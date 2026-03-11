Sabato 21 Marzo alla Nuova Novella torna il Cineforum “Altre Visioni ” di Anpi Gaggiano .

(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 11 marzo 2026. Verrà proiettato alle ore 21 ( ingresso gratuito) il thriller iraniano Holy Spider.
Un film che si ispira a un fatto realmente accaduto e che svela le contraddizioni di un regime autocratico e misogino.
Per chi volesse, è possibile prenotare il giro pizza delle 19:30 che precederà la visione del film. Per prenotare mandare un messaggio ai numeri indicati nella locandina.
Ci avvaleremo, come al solito, della preziosa presenza del critico cinematografico Fabio Bressan che introdurra` il film e moderera` il dibattito finale.
L’evento è patrocinato dall’ amministrazione comunale.
Vi aspettiamo numerosi.