Scarpadoro di Vigevano – ecco le vie del percorso

Il passaggio delle gare di 21K-10,2K-4K interesserà diverse vie della città, dal centro storico alla frazione Buccella. Previste limitazioni temporanee alla circolazione come da ordinanza dirigenziale 93/2026.

(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 11 marzo 2026 – E’ tutto pronto per la 19esima edizione della Scarpadoro di Vigevano di domenica 15 marzo, il cui colorato e festante serpentone di runners e camminatori occuperà, per qualche ora, alcune delle vie di Vigevano e limitrofi.

Con partenza (ore 9.30) e arrivo dallo stadio comunale Dante Merlo di viale Montegrappa, il percorso di tutte e tre le distanze (21K,10K 4K) attraverserà il centro città, con passaggi in aree già assoggettate alla ZTL, per poi spostarsi in zone più esterne del territorio comunale, come la frazione Buccella e le aree verdi del Parco del Ticino.

Le vie interessate dal percorso sono: Viale Monte Baldo, Via Olivelli, Via Rossi Casè, Via Buccella, Viale Montegrappa, Via Farini, Corso Cavour, Via Dante, Via Griona, Via Boldrini, Corso della Repubblica, Piazza Ducale, Via Rocca Vecchia, Via Marazzani, Via Marconi, Via Ludovico il Moro, Via Cairoli, Via XX Settembre, Via Giorgio Silva, Via Cesarea, Via Madonna Sette Dolori, Traversa Strada Pellizzera, Strada Mora Bassa, Strada dei Livelli, Strada della Pescatora, Strada Cascina Marietta, Strada Cascina Camina, Strada Cascinetta della Croce, Strada Molino del Longo, Lungo Canale Industriale Conti, Strada del Salto.

Come previsto dall’’Ordinanza Dirigenziale del Comune N° 93/2026, le limitazioni alla circolazione saranno in vigore dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

Le vie del centro cittadino verranno riaperte progressivamente alla circolazione non appena l’ultimo concorrente sarà transitato, consentendo il ripristino della viabilità. Le strade più esterne e di campagna, invece, saranno riaperte a partire dalle ore 12.00.

Si invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni del personale presente sul percorso, al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione e la sicurezza di partecipanti e pubblico. In particolare, nelle vie del centro saranno istituiti anche numerosi divieti di sosta, pertanto si raccomanda di verificare con attenzione la segnaletica temporanea presente in zona.