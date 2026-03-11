Scuola, Inselvini (FdI-ECR): al Parlamento europeo 120 studenti dell’Istituto Bellisario

(mi-lorenteggio.com) Strasburgo, 11 marzo 2026 – “Visitare il Parlamento europeo significa comprendere concretamente come nascono le decisioni che influenzeranno il vostro futuro. L’Europa ha bisogno di giovani informati, consapevoli e pronti a partecipare attivamente alla vita democratica”.

Così Paolo Inselvini, Eurodeputato FdI-ECR, accogliendo al Parlamento europeo di Strasburgo 120 studenti dell’Istituto Marisa Bellisario, in visita all’Eurocamera durante i lavori della seduta plenaria.

Nel corso dell’incontro, Inselvini ha accompagnato gli studenti in un momento di confronto e approfondimento sulle istituzioni europee, illustrando il ruolo del Parlamento europeo e il funzionamento dei principali processi decisionali dell’Unione.

L’incontro ha rappresentato anche un’occasione di dialogo diretto con i ragazzi, che hanno potuto porre domande e confrontarsi sui temi della cittadinanza attiva, del funzionamento delle istituzioni e delle prospettive future delle nuove generazioni.

