A Tokyo il seminario sulle colture tradizionali italiane nel quadro di FOODEX Japan 2026

(mi-lorenteggio.com) Tokyo, 12 marzo 2026 – Presso l’Ambasciata d’Italia a Tokyo si è svolto il seminario “Sostenibilità e innovazione nelle colture tradizionali italiane”, organizzato nel quadro delle iniziative collegate a FOODEX JAPAN 2026. L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni e ricerca del settore agricolo italiano e giapponese sui temi della sostenibilità, dell’innovazione e del futuro delle filiere agroalimentari tradizionali.

Il seminario, ospitato nella Sala del Design Italiano dell’Ambasciata, è stato aperto dal Capo di Gabinetto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Raffaele Borriello, che ha portato i saluti istituzionali del Ministro Francesco Lollobrigida e ha illustrato le politiche italiane a sostegno della sostenibilità e dell’innovazione nel settore agricolo, con particolare riferimento alla filiera risicola.

Nel corso della sessione dedicata alle presentazioni è stato proiettato il video “Italian Ricelands”, dedicato ai paesaggi e alla tradizione risicola italiana. A seguire, la Presidente dell’Ente Nazionale Risi, Natalia Bobba, ha illustrato il tema “Il mondo del riso: Italia e Giappone, due culture a confronto”, mettendo in evidenza le affinità e le differenze tra due paesi che condividono una lunga tradizione nella coltivazione e nel consumo del riso.

Davide Mantovani – comunicazione ed eventi dell’Ente Nazionale Risi – ha quindi presentato “Il riso italiano e l’Ente Nazionale Risi: unicità e diversità di un’eccellenza italiana”, illustrando il patrimonio varietale del riso italiano, il ruolo dell’Ente nella tutela della filiera e le attività di promozione e divulgazione a livello internazionale.

Il confronto scientifico è stato arricchito anche dagli interventi di Makoto Kuroki del National Agriculture and Food Research Organization, dedicato alle più recenti ricerche giapponesi nel miglioramento genetico del riso, e di Hitoshi Saitō, Presidente della Japan Agricultural Corporations Association, che ha illustrato le caratteristiche e le sfide della coltivazione del riso in Giappone.

L’iniziativa si inserisce nel percorso “Road to Green Expo 2027” evento che si terrà a Yokohama dal 19 marzo al 26 settembre 2027 a conferma dell’importanza del dialogo tra Italia e Giappone per affrontare le sfide globali legate alla sicurezza alimentare, al cambiamento climatico e alla sostenibilità delle produzioni agricole.