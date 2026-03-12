ACI, ASSESSORE LUCENTE RAPPRESENTANTE REGIONI IN CONSIGLIO DIRETTIVO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 marzo 2026 – Si è insediato oggi, giovedì 12 marzo, il nuovo Consiglio direttivo dell’Automobile Club d’Italia, che ha ratificato la nomina di Franco Lucente a membro del Consiglio, unico rappresentante di tutte le Regioni italiane. Il ruolo affidato a Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, avrà una durata di 4 anni.

La proposta di designazione di Franco Lucente era stata approvata all’unanimità dalla Commissione Nazionale Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio.

“Ringrazio tutti i colleghi delle regioni d’Italia che hanno voluto darmi fiducia in un ruolo particolarmente importante a livello nazionale – ha detto Lucente -. Lavorerò a stretto contatto con il Presidente nazionale di ACI, Geronimo La Russa, rappresentando le istanze di tutti i territori su un argomento di primaria importanza come la mobilità. Tante le sfide che ci attendono e che, in maniera collegiale, dobbiamo perseguire con spirito di servizio: da un sistema dei trasporti sempre più interconnesso e moderno, alla sicurezza stradale e su tutti i mezzi di viaggio”.

“Un incarico – ha proseguito Lucente – che permetterà di valorizzare ulteriormente la collaborazione tra tutte le regioni e l’ACI: una sinergia fondamentale per raggiungere obiettivi strategici, a partire da una mobilità sempre più sostenibile e progetti legati all’educazione sulla sicurezza. La Lombardia è la regione con il più alto numero di soci ACI in Italia ed è proprio qui che possono nascere attività, idee e iniziative in partnership con l’Automobile Club, replicabili a livello nazionale”.

