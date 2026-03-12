Al via la sperimentazione dell’utilizzo del taser in servizio da parte della Polizia Locale di Trezzano sul Naviglio

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 12 marzo 2026 – Da oggi prende ufficialmente il via la sperimentazione dell’utilizzo del taser in servizio da parte della Polizia Locale di Trezzano sul Naviglio.

L’introduzione di questo strumento arriva al termine di tutti gli adempimenti burocratici previsti, delle procedure amministrative e di un percorso di formazione specifico per gli agenti, svolto con la massima attenzione e nel pieno rispetto della normativa.

“Il taser rappresenta uno strumento moderno, efficace e non letale, già utilizzato da numerose forze di polizia, che permette di affrontare situazioni critiche riducendo sensibilmente i rischi per gli operatori e per i cittadini.

Con questa sperimentazione rafforziamo concretamente gli strumenti a disposizione della nostra Polizia Locale, offrendo agli agenti maggiori possibilità di intervento e una tutela più adeguata nello svolgimento del loro lavoro quotidiano sul territorio.

È una scelta di responsabilità e di attenzione verso la sicurezza della comunità: più strumenti, più prevenzione, più sicurezza per tutti.

Un ulteriore passo avanti per una Trezzano sul Naviglio sempre più attenta, sicura e vicina ai propri cittadini” conclude la nota.

