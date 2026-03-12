All’Atatürk Voleybol Salonu di Izmir, Allianz Milano in finale di Challenge: 3-1 a Izmir e pass per l’ultimo atto

(mi-lorenteggio.com) Izmir, 12 marzo 2026 – All’Atatürk Voleybol Salonu di Izmir, Allianz Milano si prende anche la gara di ritorno della semifinale di Challenge. Dopo il 3-0 dell’andata, la squadra di coach Piazza conquista in una vera e propria alternanza di emozioni i primi due set necessari per la finale e chiude poi il match 3-1 con in campo i tanti giovani e giovanissimi della panchina. Un successo importante per la storia di Powervolley ottenuto peraltro in una giornata particolare, iniziata con la triste notizia della prematura scomparsa del collaboratore per i match casalinghi e grande appassionato di volley, Filippo Rutigliano. Da alcuni mesi lottava contro un male incurabile. A lui è andato immediatamente il pensiero di tutta la famiglia Powervolley quando è caduto l’ultimo pallone in Turchia.

La partita.

Coach Roberto Piazza parte con Kreling in diagonale al capitano Reggers, Ichino e Otsuka schiacciatori ricevitori, Masulovic e Caneschi al centro con Catania libero. L’Altekma Sk Izmir risponde con il capitano Buculjevic in palleggio in diagonale all’ex Monza e Taranto Lawani, Kirkit e l’ex Verona Ewert laterali, Pinar e Ondes al centro, con Sahin libero.



Primo set. Parte bene Allianz Milano e mette subito il break dello 0-2. Si giocherà a lungo punto a punto, l’Altekma pareggia 5-5, poi il sorpasso sul 7-6 ribaltato dall’8-7 Allianz. Ancora break e contro break 9-11 e 11-11. Set in parità fino al 15-15, poi l’ace di Caneschi a spezzare l’equilibrio seguito da un muro di Kreling con time out Izmir sul 15-17. Sul servizio del regista di Allianz, Milano prova ad allungare, ma i turchi impattano 18-18. Due punti di Allianz e l’Altekma ferma il gioco e sull’errore di Lawani 18-20. Izmir si perde in attacco per tre palle consecutive 18-22, sembra il break decisivo per Allianz Milano. Grande attacco del capitano Ferre Reggers e 20-24. Piazza spende un time out sul 21-24 e il servizio di Lawani, la chiude un mani out di Ichino. Allianz attacca con il 46% contro il 38% di Izmir, non bastano ai turchi i 6 punti di Lawani e i 5 di Ewert.

Sono 5 i punti di Reggers, 4 quelli di Ichino e 3 di Masulovic. Pesano indubbiamente i 3 muri milanesi e l’ace messo a segno in un momento chiave del parziale da Caneschi (2 i muri turchi e 1 ace di Pinar).

Secondo set. Partono fortissimo i padroni di casa, sul 3-1 Piazza mette Lindqvist per Reggers e sul 5-1 spende un time out. Masulovic accorcia al rientro: 5-2. Kreling capisce che può vincere la partita al centro, di Caneschi il 6-3 e il 6-5. Ancora il centrale di Allianz, ma a muro: 7-7. Si va avanti punto a punto. L’errore al servizio di Buculjevic fa il 10-10. Izmir tiene però il punto di vantaggio nell’alternanza nonostante la buona prova di Lindqvist. Ribaltone Allianz Milano sul 12-13, ma Izmir c’è. Lindqvist mette il 13-14 confermato “in” dal video check. L’ace di Otsuka vale il 16-18 con time out Altekma. Al rientro il mani out di Lindqvist vale il 16-19 ed è un duro colpo per la squadra di Smirne. C’è Di Martino per Masuolovic. Allianz Milano deve provare a tenere il vantaggio fino in fondo e sarà finale di Challenge. L’Altekma rosicchia un punto 19-21, poi un altro e un altro è pareggio 21-21. L’ace di Ichino ribalta gli equilibri ancora 21-23. Torna in campo Reggers, Kreling a muro ed è 22-24, ma si andrà ai vantaggi. L’attacco del capitano è in: 23-25 e Allianz Milano si prende il pass per la finale.

Terzo set. Piazza può dare spazio a chi ha meno giocato in questa stagione anche in vista del match di domenica. E’ un’Allianz Milano giovanissima in campo, ci sono Barbanti in diagonale a Lindqvist, Benacchio e Di Martino a fare da chioccia al centro, Masajedi e Ichino laterali, con Corbetta libero. Anche Izmir dà spazio a Zambak e Hamarat per Lawani e Buculjevic. La partenza è comunque in equilibrio 3-3. Strappa poi la squadra turca 10-4. Allianz prova a reagire, ma il divario resta ampio: 15-9, con Milano che mette due punti di seguito 15-11 complice un errore dei padroni di casa. Benacchio fa il 16-12. Sul 19-13 Piazza spende un time out. Al rientro è ancora punto Izmir, fatica la ricezione meneghina. L’Altekma chiude il parziale 25-16 in 22 minuti.

Quarto set. Non ci sono cambi nelle fila di Allianz per il quarto parziale, mentre il coach turco Ömer Tok conferma Zambak e Hamarat e schiera anche le altre seconde linee: Dokumaci, Kandemir e Derince, per il match di saluto alla Challenge. Anche questo parziale inizia punto 4-4, sorpasso Allianz sul 8-11 grazie a due ace consecutivi di Benacchio. Prende fiducia la squadra del presidente Lucio Fusaro, di Veikka Lindqvist il 9-13. La risposta turca parte dai nove metri e sul 14-15 Piazza ferma il gioco. Ichino riporta Allianz a +2: 14-16. Spinge Benacchio in primo tempo 16-18 con time out Altekma. Ancora Benacchio in attacco: 16-19 e secondo time out dei padroni di casa. Barbanti di seconda intenzione mette il punto numero 20, seguito però dal break turco: 19-20 e il pareggio su un attacco out di Lindqvist, che si fa perdonare nell’azione successiva. Allianz ha un match point, ma si va ai vantaggi: 24-24. Ichino per il 24-25, ma Izmir pareggia ancora. La chiude Lindqvist con un doppio attacco punto 26-28.



ALTEKMA SK IZMIR – ALLIANZ MILANO 1-3

(21-25, 23-25, 25-16, 26-28)



ALTEKMA SK IZMIR: Kara (L2), Ewert 9, Kirkit 8, Lawani 12, Zambak 3, Hamarat 14, Sahin (L), Öndes 2, Kursav 6, Buculjevic, Derince 2, Pinar 8, Kandemir 2, Dokumaci 4. All. Ömer Tok, 2° All. Mahir Emre Can e Emin Guven

ALLIANZ MILANO: Kreling 3, Reggers 6, Ichino 9, Caneschi 6, Masulovic 4, Catania (L), Lindqvist 16, Benacchio 6, Di Martino 5, Otsuka 6, Corbetta (L2), Barbanti 1, Masajedi 1. All.: Roberto Piazza. Ass.: Nicola Daldello.



Arbitri: Boyan Zhelev (Bulgaria) e Istref Elezaj (Kosovo)



Spettatori 2.000

MVP: Veikka Lindqvist

Note: durata set 27’, 30’, 22’ e 32’ per un’ora e 51 minuti. Muri punto: Milano 8, Izmir 13. Battute punto: Milano 5 (con 15 errori), Izmir 5 (20 errori). Attacco punto: Milano 50%, Izmir 50%. Ricezione positiva: Milano 43% (26% perfetta), Izmir 45% (36%).

Per Allianz Milano quindi una seconda storica qualificazione in finale di Challenge. Dall’altra parte del tabellone, dopo una seconda maratona, sono stati i belgi del Lindemans Aalst a imporsi nel secondo tie-break contro il VK Slovan Bratislava. La partita ha visto i padroni di casa di coach Frank Depestele, vera e propria multinazionale del volley, prendersi i primi due set 25-20 e 25-19, ma poi faticare nel dare il colpo del ko, con gli slovacchi capaci di portarsi sul 2-2 (22-25 e 15-25) prima di capitolare nel tie-break 15-13.

Tra i padroni di casa un’altra importante prestazione dello schiacciatore-ricevitore americano Camden Gianni con 22 punti (6 ace e 3 muri); all’andata aveva messo a terra 32 palloni (9 ace). Tra gli avversari si è fermato invece a 20 il 37enne slovacco Krisko (2 ace). In casa Lindemans Aalst 5 muri per il palleggiatore americano Nicholas Slight, 3 per il centrale Vlahovic e 2 per lo schiacciatore portoghese Nuno Marques. L’opposto canadese Enrique Rempel ha messo 18 punti e tre muri ed è il migliore realizzatore della Challenge con 157 punti in 34 set giocati (8 partite) una media di 4,62 punti per set. La strada per la Coppa passerà quindi dal Belgio, con gara di andata mercoledì 25 marzo nello Sportcomplex Schotte, impianto che può ospitare circa 2mila spettatori, ad Aalst nelle Fiandre Orientali (30 km da Bruxelles), e match di ritorno all’Allianz Cloud mercoledì 1° aprile. Si incrociano nuovamente dopo due anni le strade di coach Roberto Piazza e quelle del tecnico belga, ed ex palleggiatore della nazionale, Frank Depestele. Già giocatore giramondo (Belgio, Grecia, Russia, Ucraina, Turchia, Francia e Argentina), Depestele era due stagioni fa sulla panchina di Menen, che Allianz Milano ha affrontato in Coppa Cev.

Lindemans, nella Lotto Volley League ha chiuso la stagione regolare al quarto posto con 35 punti, dietro Roeselare, che ha dominato anche gli ultimi cinque campionati, quindi Menen, Maaseik e Leuven. I prossimi avversari di Allianz Milano stanno giocando i playoff Challenge: hanno battuto Brabo e sabato prossimo giocheranno contro Caruur. Allianz Milano tornerà invece in campo domenica alle 19.00 nel suo Allianz Cloud per una partita che vale oro, Gara 2 dei quarti di finale playoff contro la corazzata Rana Verona, c’è il 3-0 dell’andata da ribaltare.

Le parole di coach Roberto Piazza al termine della partita

“Missione compiuta: abbiamo fatto il nostro compito e non è stato facile. L’Altekma Izmir è partita molto decisa. Sapevano che avrebbero avuto una chance e se la sono giocata fino in fondo. Nel primo set siamo stati bravi a spaccare il parziale con la battuta di Otsuka, ma nel secondo loro ci hanno messo subito sotto. Avevano preso il tempo su Reggers in attacco e così ci siamo giocati subito la carta di Veikka Lindqvist. Sono contento che ci abbia dato una grossa mano, lui come il resto della panchina. Siamo così riusciti a portarci a casa anche il secondo set, con la qualificazione alla finale. Abbiamo avuto anche un briciolo di fortuna questa sera, anche nel quarto set, per vincere la partita e questo non guasta”.