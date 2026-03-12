Datrix entra nel mercato Healthcare e diventa Partner di Wired Health Beyond

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 marzo 2026 – Datrix S.p.A. (“Datrix” o la “Società”), società con azioni negoziate su Euronext Growth Milan (ticker: DATA.MI), a capo del primo ecosistema internazionale di aziende software verticali di Intelligenza Artificiale, sarà Partner di Wired Health Beyond, l’evento dedicato all’innovazione in sanità che si terrà il 18 marzo al BASE di Milano.

La partecipazione segna un passaggio strategico per il Gruppo: l’ingresso ufficiale di Datrix nel mercato Healthcare, con un portafoglio di soluzioni AI adatte a supportare ospedali, aziende farmaceutiche e organizzazioni sanitarie.

L’Healthcare come nuovo verticale strategico

Negli ultimi anni Datrix ha sviluppato competenze nel settore sanitario partecipando a progetti europei di ricerca e innovazione in collaborazione con università, ospedali e centri di ricerca internazionali. Oggi queste competenze si traducono in soluzioni AI per l’adozione industriale, destinate a migliorare efficienza, sicurezza e sostenibilità delle organizzazioni sanitarie.

L’offerta del Gruppo copre diverse aree chiave in cui l’AI è motore di cambiamento in ambito sanitario:

Federated Learning e collaborative research per consentire analisi avanzate su dati sanitari distribuiti nel pieno rispetto della privacy

Ottimizzazione energetica delle strutture ospedaliere, con sistemi AI per la riduzione dei consumi e il miglioramento della sostenibilità

Gestione intelligente della documentazione clinica, per automatizzare l’analisi dei documenti sanitari e l’estrazione delle informazioni rilevanti tramite tecnologie di natural language processing

AI per l’analisi avanzata di immagini medicali, a supporto della diagnostica e della ricerca clinica

Modelli di affidabilità e controllo qualità per la produzione farmaceutica, per migliorare sicurezza e compliance nei processi industriali

Programmi di AI Readiness, per supportare ospedali e organizzazioni healthcare nella preparazione tecnologica, organizzativa e di governance necessaria all’adozione dell’intelligenza artificiale

Soluzioni di Manutenzione predittiva per le apparecchiature medicali, per aumentare l’affidabilità delle infrastrutture sanitarie e ridurre i tempi di fermo delle tecnologie critiche.

L’ingresso nel settore Healthcare rappresenta quindi un nuovo tassello nella crescita del Gruppo, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un ecosistema sanitario più efficiente, interoperabile e data-driven.

BETTER: Federated Learning per una sanità privacy-first

Durante Wired Health Beyond sarà presentato BETTER, progetto europeo finanziato nell’ambito del programma Horizon Europe, basato su tecnologie di Federated Learning applicate all’Healthcare.

La piattaforma consente la raccolta, gestione e analisi dei dati clinici a livello europeo in modalità sicura e federata, permettendo ai modelli di intelligenza artificiale di essere addestrati direttamente presso le strutture sanitarie senza trasferire i dati sensibili.

Il progetto, finanziato dall’Unione Europea e illustrato dal CTO di Datrix, Michele Compare insieme alla Dott.ssa Stephana Carelli dell’Ospedale Buzzi e al Prof. Pietro Pinoli del Politecnico di Milano, rappresenta non solo un modello di collaborazione tra tecnologia, clinica e ricerca ma soprattutto un esempio concreto di come Datrix opera nel mercato sanitario: abilitando infrastrutture AI sicure, decentralizzate e pronte per l’adozione reale.

RIGUARDO DATRIX

Datrix è un Gruppo con azioni negoziate su Euronext Growth Milan (codice ISIN IT0005468357), a capo del primo ecosistema internazionale di aziende software verticali B2B, potenziate dell’Intelligenza Artificiale.

Il Gruppo è attivo con soluzioni AI-Based in 2 aree di business: AI for Data Monetization (per massimizzare le opportunità di crescita nei settori Martech, AdTech e FinTech trasformando i dati in valore tangibile) e AI for Industrial & Business Processes (per ottimizzare l’efficienza di processi industriali e aziendali in settori chiave come, ad esempio, energia, manifattura, finanza, logistica e trasporti).

Fanno oggi parte del Gruppo Datrix i brand: Adapex, Aramix, ByTek e Navla.

Datrix è inoltre partner tecnologico di oltre 20 università e centri di ricerca internazionali per importanti progetti di Ricerca & Sviluppo (finanziati dall’Unione Europea e dall’Italia) basati su algoritmi di Artificial Intelligence in ambito LifeScience/Salute, Social Well Being, Cybersecurity.

Datrix con Headquarter in Italia, opera in Europa, negli Stati Uniti e negli Emirati Arabi Uniti.