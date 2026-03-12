La XIV Zona FIV a Sport Expo Week 2026, la vela si racconta in Fiera tra simulatori, circoli del territorio e inclusione

(mi-lorenteggio.com) Verona, 12 marzo 2026 – La Federazione Italiana Vela, attraverso il Comitato XIV Zona, sarà presente a Sport Expo Week 2026 con un importante spazio espositivo nel Padiglione 9 della Fiera di Verona, dal 13 al 15 marzo. La partecipazione si inserisce nella 20ª edizione della manifestazione, in programma complessivamente dal 9 al 15 marzo 2026, in un anno particolarmente simbolico per Verona e per l’Italia, in concomitanza con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Sport Expo Week rappresenta una grande iniziativa di promozione sportiva rivolta ai bambini dai 6 ai 14 anni.

La presenza della XIV Zona assume un significato particolarmente importante perché la vela, a differenza di molte altre discipline, è uno sport che si svolge esclusivamente in acqua. Per questo occasioni come una grande fiera aperta a scuole, pubblico e famiglie diventano decisive per raccontarla, farla toccare con mano e renderla più vicina a chi ancora non la conosce. I simulatori, le imbarcazioni esposte e il confronto diretto con gli istruttori rappresentano strumenti essenziali per aiutare bambini e genitori a capire che la vela non è uno sport lontano o difficile da raggiungere, ma un’attività concreta, educativa e accessibile.

Uno degli aspetti più rilevanti è proprio la possibilità di orientare le famiglie verso i circoli velici del territorio, facendo conoscere realtà che spesso si trovano vicino, o comunque non troppo lontano a casa. È un punto emerso con forza anche nell’edizione 2025 di Sport Expo Week, quando la XIV Zona FIV sottolineò come molti visitatori non sapessero neppure dell’esistenza di un circolo velico nel proprio paese e quanto fosse quindi fondamentale portare la vela fuori dai circoli, incontrando le persone.

La presenza in Fiera vuole anche lanciare un messaggio molto chiaro alle famiglie: si può iniziare presto e in sicurezza. Molte persone non immaginano che bambini di 6 o 7 anni possano avvicinarsi serenamente alla vela attraverso percorsi dedicati, istruttori qualificati, imbarcazioni adatte e un ambiente costruito per accompagnare i più piccoli nella scoperta dell’acqua e del vento in modo graduale e protetto. Proprio per questo la promozione in fiera diventa uno strumento prezioso, perché consente di superare dubbi, stereotipi e distanze percepite.

All’interno dello stand della XIV Zona si alterneranno gli istruttori FIV dei vari circoli del territorio, che accompagneranno il pubblico alla scoperta delle attività veliche e delle opportunità formative offerte dai club affiliati. Saranno inoltre esposte imbarcazioni delle classi giovanili, dall’Optimist al Waszp foil, così da mostrare concretamente il percorso che può portare un giovane a crescere in questo sport, dai primi bordi fino alle classi più evolute e dinamiche.

Grande attenzione sarà dedicata anche all’esperienza diretta. Lo spazio ospiterà infatti due simulatori dinamici con montati sopra degli Optimist, pensati per restituire in modo semplice e coinvolgente le sensazioni della navigazione anche a chi non è mai salito su una barca. La presenza di un ventilatore renderà la simulazione ancora più realistica, trasformando la visita allo stand in un’esperienza attiva, capace di incuriosire e far comprendere da vicino il fascino della vela.

Accanto alla promozione dell’attività giovanile, la XIV Zona porterà in Fiera anche un forte messaggio di inclusione attraverso la presenza della Malupa del Centro Nautico Adriatico, imbarcazione di recente realizzazione concepita per far navigare insieme equipaggi normodotati ed equipaggi diversamente abili. Una scelta che testimonia come la vela possa essere davvero uno sport aperto, condiviso e accessibile, capace di creare relazione e abbattere barriere.

La manifestazione prevede una giornata inizialmente dedicata alle scuole e due giornate rivolte al pubblico e alle famiglie; nel fine settimana sarà attivo anche il PassaSport, l’iniziativa ufficiale che invita i partecipanti a provare varie discipline sportive, raccogliere timbri negli stand e ricevere un premio finale. Anche questo format contribuisce a rendere ancora più efficace la presenza della vela in Fiera, inserendola in un percorso di scoperta sportiva ampio, dinamico e coinvolgente.

Con questa partecipazione, la XIV Zona FIV conferma la volontà di investire nella promozione della vela tra i più giovani, nella valorizzazione dei circoli del territorio e nella diffusione di una cultura nautica sempre più inclusiva, accessibile e vicina alle famiglie.