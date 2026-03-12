Milano, cinque rapine in quattro mesi: arrestato rapinatore seriale 38enne

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 marzo 2026 – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, giovedì 26 febbraio ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un cittadino italiano trentottenne, pluripregiudicato, gravemente indiziato di essere l’autore di cinque violente rapine che da mesi destavano allarme tra i commercianti del quartiere Gallaratese del capoluogo lombardo.

Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro, hanno permesso di ricostruire l’intera serialità criminale dell’uomo che aveva eletto a suo bersaglio privilegiato una farmacia di via dei Cignoli, colpita quattro volte. Le azioni delittuose, consumate tutte con estrema velocità, si sono succedute il 28 novembre e 18 dicembre 2025, per poi riprendere il 22 gennaio e il 16 febbraio 2026. A questi episodi consumati si aggiunge inoltre un tentativo di rapina perpetrato il 28 dicembre 2025 ai danni di un negozio di fast-food in viale Certosa.

Il modus operandi del trentottenne seguiva uno schema fisso e collaudato: dopo essere entrato nel locale indossando un cappello di lana e il cappuccio di un giubbotto, puntava un cacciavite direttamente all’addome dei dipendenti per terrorizzarli e costringerli a consegnare l’incasso.

A porre fine a questa serie di rapine è stata l’indagine svolta dai poliziotti del Commissariato Quarto Oggiaro: una scrupolosa e ininterrotta attività di controllo del territorio, unita alla fondamentale raccolta delle testimonianze delle vittime e a una meticolosa analisi incrociata dei sistemi di videosorveglianza delle attività commerciali e della zona, ha permesso di ricostruire i percorsi di fuga, delineare il profilo del reo e identificarlo compiutamente.

Rintracciato e sottoposto alle formalità di rito, il 38enne è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato sarà definitamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.