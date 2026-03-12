QUALITÀ DELL’ARIA, DA DOMANI IN VIGORE MISURE ANTINQUINAMENTO DI SECONDO LIVELLO NELLE PROVINCE DI LODI E CREMONA E DI PRIMO LIVELLO NELLE PROVINCE DI COMO, LECCO, BERGAMO, MILANO E MANTOVA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 marzo 2026 – I dati registrati da Arpa Lombardia ieri, mercoledì 11 marzo, hanno certificato il superamento del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 nelle province di Como, Lecco, Bergamo, Milano e Mantova. Pertanto da domani, venerdì 13 marzo, saranno attivate le misure temporanee antinquinamento di primo livello. Inoltre, sempre a partire da domani, entreranno in vigore le misure temporanee antinquinamento di secondo livello nelle province di Lodi e Cremona, dove, in aggiunta alle limitazioni già attive previste per il primo livello, sarà vietato l’utilizzo anche degli impianti a biomassa legnosa classificati fino a 4 stelle comprese. Nella provincia di Monza e della Brianza rimarranno invece attive le misure di primo livello.

Come previsto dalla delibera della Giunta di Regione Lombardia n. 5613 del 12 gennaio 2026, in tutti i Comuni delle province interessate saranno in vigore il divieto di utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa fino a 3 stelle comprese, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici (salvo iniezione e interramento immediato), la riduzione di 1° C delle temperature massime nelle abitazioni e il divieto di qualsiasi tipo di combustione all’aperto (ad esclusione dei falò e dei fuochi rituali che si svolgono in occasione di manifestazioni di rievocazione storica di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 152/2024 o di ricorrenze della tradizione popolare riconosciute come tali dai Comuni).

Sarà inoltre attivo, nei Comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli che hanno aderito su base volontaria, il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel compresi, anche se dotati di FAP (filtro antiparticolato) efficace o aderenti al servizio Move-In, che si aggiunge alle limitazioni permanenti della circolazione già vigenti. Nei giorni futuri continuerà il monitoraggio per verificare se vi siano le condizioni per la eventuale disattivazione delle misure.

Sul sito www.infoaria.regione.lombardia.it sono riportate tutte le informazioni relative alle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria. Il sito prevede anche un servizio di notifiche per essere informati tempestivamente circa l’attivazione delle misure temporanee. L’alert può essere attivato previa registrazione.