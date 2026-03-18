Antimafia, Paola Pollini questa mattina all’evento “Erano semi, Siamo foresta” all’Università di Milano-Bicocca

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 marzo 2026 – La Presidente della Commissione speciale Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità di Regione Lombardia, Paola Pollini (M5S), ha preso parte questa mattina all’iniziativa “Erano semi, siamo foresta – Lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie”, svoltasi presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Paola Pollini (Presidente Commissione regionale Antimafia): «L’evento ha rappresentato un momento di raccoglimento significativo. La lettura dei nomi delle vittime di mafia permette di toccare con mano il dolore che la criminalità organizzata infligge alle persone e all’intera società civile. La mafia non risparmia nessuno, tra le oltre mille vittime di mafia ci sono diverse ragazze e ragazzi giovanissimi, uomini e donne adulti e anche persone anziane. Con la mia presenza ho voluto rappresentare l’impegno della Commissione regionale Antimafia nel promuovere la cultura della legalità e della memoria. L’impegno è rivolto soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, alle quali va trasmessa l’importanza della lotta alla mafia affinché possano portarla avanti nel corso della loro vita. Come dico sempre, la mafia si sconfigge quando istituzioni, forze dell’ordine e società civile riescono a fare rete, diventando un tutt’uno».

L’evento ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia, del Pro-Rettore al Bilancio UNIMIB Nicola Sartori e di Stefano Mattachini, nipote di Giorgio Ambrosoli. Con loro erano presenti studenti universitari e delle scuole superiori, esponenti delle forze dell’ordine (Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato) oltre ad alcuni politici regionali.