Freenow by Lyft: al via iniziative speciali in occasione della Giornata Internazionale dei Tassisti

Doppie mance, un programma speciale di referral per autisti e regali per celebrare i tassisti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 marzo 2026 – Freenow by Lyft, l’app europea per i taxi, che oggi mette in contatto più di 11,500 tassisti con milioni di utenti in tutta Italia, annuncia il lancio di iniziative speciali dedicate ai tassisti partner della piattaforma in occasione della Giornata Internazionale del Tassista.

Celebrata in tutto il mondo il 22 marzo, la Giornata Internazionale del Tassista rappresenterà per Freenow l’occasione per ringraziare i tassisti partner della piattaforma, che ogni giorno garantiscono spostamenti urbani sicuri e affidabili. Per tutto il weekend, da sabato 21 a domenica 22 marzo, le loro mance saranno raddoppiate: gli utenti potranno, infatti, scegliere direttamente dall’app un importo libero o preimpostato, mentre Freenow si occuperà del resto.

Inoltre, dal 22 al 29 marzo, ogni tassista partner che porterà un nuovo collega a Freenow attraverso il form del programma vedrà il proprio bonus triplicato a 150 euro. Per il nuovo entrato sarà previsto l’azzeramento delle commissioni per i primi tre mesi e voucher dal valore massimo di 300 euro. L’iniziativa è valida in tutte le città italiane in cui Freenow è operativa.

Dal 23 al 26 marzo, presso i Driver Center di Milano e Roma, i tassisti partner avranno l’opportunità di ricevere gadget premium come riconoscimento per il loro lavoro. Contemporaneamente, nelle stazioni taxi in giro per la città, saranno distribuiti ulteriori gadget per coinvolgere più persone in questo momento di festa.

“Attraverso le iniziative organizzate in occasione della Giornata Internazionale del Tassista vogliamo celebrare e ringraziare i nostri tassisti partner per la dedizione e la passione con cui svolgono ogni giorno il loro lavoro. Con i premi e il raddoppio delle mance, desideriamo riconoscere concretamente il loro impegno e dimostrare che Freenow non solo li sostiene, ma trova sempre nuovi modi per ingaggiarli e motivarli” dichiara Paolo Ceccarelli, Country Lead di Freenow Italia.