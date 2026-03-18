Giornata in memoria vittime Covid-19, Di Marco (M5s): «Le promesse del 2020 non restino confinate nella memoria»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 marzo 2026 – Nicola Di Marco (Capogruppo M5s Lombardia): «Oggi ricordiamo quei drammatici giorni e dedichiamo un pensiero per chi ha perso tutto.
Tutto ciò però non deve restare confinato nell’ambito della memoria: le Istituzioni hanno il dovere di onorare ogni giorno quelle solenni promesse di attenzione al tema della salute pronunciate durante la primavera del 2020.
Servono investimenti per garantire il pieno rilancio del servizio sanitario pubblico, a partire dalla valorizzazione dei professionisti che lavorano al suo interno. Occorre tutelare i cittadini, attraverso un lavoro di potenziamento della medicina territoriale che li avvicini alla cura e li faccia sentire meno soli.
Solo così, giornate come quella di oggi avranno pieno significato» le parole di Nicola Di Marco, capogruppo M5s Lombardia, nella Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime del Covid-19