POSTE ITALIANE: PER LA FESTA DEL PAPA’ DISPONIBILE UNA CARTOLINA FILATELICA

Il prodotto in vendita negli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Milano
(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 marzo 2026 – Poste Italiane festeggia anche quest’anno la Festa del Papà, in calendario giovedì 19 marzo, con una cartolina filatelica e alcuni annulli dedicati. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare.
La colorata cartolina “Ciao Papà!” è in vendita al prezzo di 1,00€ negli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Milano oltre che negli Spazio Filatelia del territorio nazionale.
Negli stessi Spazio Filatelia saranno anche disponibili fino al 19 marzo, gli annulli speciali.
Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è online il sito filatelia.poste.it/index.html.
Redazione