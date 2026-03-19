Assago, inseguimento fino alla metropolitana: fermato 28enne per resistenza e ricettazione

(mi-lorenteggio.com) ASSAGO, 19 marzo 2026 – Nel tardo pomeriggio di ieri, un intervento della Polizia Locale di Assago si è concluso con il fermo di un cittadino di 28 anni, al termine di un inseguimento sviluppatosi tra le vie cittadine e conclusosi all’interno della stazione della metropolitana M2 Assago Forum.

L’operazione, coordinata dal comandante Stefano Ripoldi, si inserisce nel quadro delle attività di presidio territoriale promosse dall’Amministrazione comunale, finalizzate al controllo della viabilità e alla prevenzione dei reati, in particolare nelle aree commerciali ad alta affluenza come il distretto di Milanofiori.

Intorno alle ore 18:15, durante un servizio mirato alla sicurezza stradale in via Milanofiori, gli agenti hanno individuato un veicolo sospetto. Alla richiesta di esibire i documenti, il conducente ha reagito dandosi alla fuga e imboccando contromano la cosiddetta “Strada 2”, mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada.

Giunto in una strada senza uscita, l’uomo ha abbandonato il veicolo tentando la fuga a piedi. L’inseguimento è proseguito nei locali sotterranei della metropolitana, fino a raggiungere un convoglio della linea verde in partenza. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo direttamente a bordo del treno, immobilizzandolo in sicurezza.

Dai successivi accertamenti è emerso che il soggetto era alla guida senza patente e che il veicolo risultava intestato a un prestanome. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti beni – tra cui liquori, capi di abbigliamento e prodotti di bellezza – per un valore significativo, risultati di provenienza furtiva.

Il 28enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Il veicolo e la merce rinvenuta sono stati posti sotto sequestro.

L’Amministrazione comunale e la Polizia Locale confermano il costante impegno nel garantire sicurezza e legalità sul territorio.