Controllate 173 persone nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio nell’area della stazione ferroviaria e vie limitrofe di Monza

(mi-lorenteggio.com) Monza, 19 marzo 2026 – Nella giornata del 18 marzo 2026, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Monza, con particolare attenzione alle aree della stazione ferroviaria, delle vie limitrofe e della zona di via Borgazzi.

L’attività, svolta con l’impiego di più equipaggi della Polizia di Stato, anche con il concorso della Polizia Ferroviaria, della Polizia Locale e di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, è stata finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa, nonché al rafforzamento della sicurezza percepita. Nel corso dei controlli sono state identificate complessivamente 173 persone, di cui 36 risultate con precedenti di polizia.

Sono stati inoltre sottoposti a verifica diversi esercizi commerciali situati tra corso Milano e largo Mazzini, nonché un centro scommesse in via Borgazzi, al fine di accertare il rispetto della normativa vigente.

I servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni, nell’ambito delle attività pianificate dalla Questura, con l’obiettivo di garantire elevati standard di sicurezza urbana e di prevenire situazioni di degrado e illegalità.