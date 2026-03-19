Depuratore di Pero: interventi di miglioramento in corso sull’impianto

(mi-lorenteggio.com) Pero, 19 marzo 2026 – In questi giorni sono in corso interventi di miglioramento all’impianto di depurazione di CAP Evolution di via Leonardo da Vinci. In particolare, i lavori hanno l’obiettivo di rinnovare i dispositivi di riduzione degli odori e l’installazione di una nuova linea di trattamento dell’aria.

Durante questa fase di lavoro potrebbero esseci temporanee emissioni odorigene percepibili in alcune zone del territorio. Si tratta di un effetto legato alle attività in corso, necessarie per rendere l’impianto più efficiente e migliorare ulteriormente la gestione dell’aria.

La situazione è seguita con attenzione dai tecnici e sono già in atto azioni per limitare il più possibile i disagi.

È importante sottolineare che questi interventi fanno parte di un percorso più ampio già avviato da Comune di Pero e Gruppo CAP con il protocollo di intesa firmato nei mesi scorsi, che prevede misure concrete per ridurre l’impatto odorigeno dell’impianto, rafforzare i controlli e garantire una comunicazione costante con la cittadinanza.

L’obiettivo condiviso è migliorare in modo strutturale la qualità dell’aria nelle aree vicine all’impianto.

Comune e Gruppo CAP continueranno a monitorare l’andamento dei lavori e a informare tempestivamente la popolazione.