Droga: arrestate quattro persone tra Milano e Bergamo, sequestrati oltre 12 kg di sostanza stupefacente e 90mila euro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 marzo 2026 – La Polizia di Stato: arrestate quattro persone tra Milano e Bergamo, sequestrati oltre 12 kg di droga e 90mila euro

La Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica pplresso il Tribunale di Milano – 7^ Dipartimento, ha eseguito nei giorni scorsi un’ordinanza di applicazione di misure cautelari a carico di 4 persone sottoposte ad indagini per reati di spaccio e detenzione di stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana. Di esse, per 3 indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per uno gli arresti domiciliari.

La complessa attività di indagine condotta dagli agenti della Sezione Criminalità Straniera della Squadra Mobile, si è sviluppata tra settembre 2022 e marzo 2023 consistita in intercettazioni, servizi di pedinamento e perquisizioni, che hanno portato al sequestro complessivo 12 kg di sostanza stupefacente, 90mila euro in contanti.

Inoltre, nel corso delle perquisizioni domiciliari disposte a carico dei destinatari dei provvedimenti restrittivi, sono stati sequestrati 50 grammi di cocaina ed una somma in contanti di 600 euro ad un indagato presso proprio domicilio di Milano, mentre un secondo indagato residente a Bergamo, è stato trovato in possesso di 53.000 euro in contanti e di 4,5 kg di cocaina e 1,7 kg di hashish, che si trovavano all’interno di un ingegnoso nascondiglio presso la sua abitazione. Nell’ambito della medesima operazione sono stati altresì sequestrati altri 24.000 euro nella disponibilità di un altro indagato – cittadino italiano – rinvenuti all’interno di un pannello posto a chiusura di una botola ricavata nel soffitto della sua abitazione di Milano.

Si rappresenta che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità delle persone coinvolte sarà accertata solo all’esito di eventuale sentenza irrevocabile di condanna.