E’ morto a 84 anni Umberto Bossi, il fondatore della Lega Nord

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Redazione
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(mi-lorenteggio.com) Varese, 19 marzo 2026 – È morto oggi all’ospedale Circolo di Varese, Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, aveva 84 anni

Tajani: “Bossi grande amico di Berlusconi, piango la sua scomparsa con Forza Italia”
“Con tutta Forza Italia piango la scomparsa di Umberto Bossi, leader storico e fondatore della Lega. Grande amico di Silvio Berlusconi, politico di grande intelligenza, è stato un protagonista di primo piano del cambiamento in Italia. Alla sua famiglia un grande abbraccio ed una preghiera perché riposi in pace”. Lo scrive su X il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani.

Casini: “Indomito lottatore”

“Saluto con affetto e nostalgia Umberto Bossi, un indomito lottatore, un uomo rude e scomodo, ma anche profondamente buono. Ha segnato la storia della politica italiana: merita il rispetto non solo degli amici ma anche dei suoi oppositori”. Lo afferma in una nota Pier Ferdinando Casini.

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