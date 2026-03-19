J-AX ANNUNCIA LE DATE DI “VITA MORTE MIRACOLI TOUR 2026”, 10 – 11 OTTOBRE A MILANO @ FABRIQUE, 23 – 24 OTTOBRE A ROMA @ ATLANTICO​

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 marzo 2026 – J-Ax – reduce della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 con il brano ITALIA STARTER PACK – annuncia le date del Vita Morte Miracoli Tour 2026, prodotte da Vivo Concerti. Gli appuntamenti sono previsti sabato 10 ottobre e domenica 11 ottobre al Fabrique di Milano, venerdì 23 ottobre e sabato 24 ottobre all’Atlantico di Roma.

I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da venerdì 20 marzo 2026 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 10:00.

Con oltre 30 anni di carriera, 71 dischi di Platino e 18 dischi d’Oro, oltre 3 miliardi di stream e più di 7 milioni di follower sui social network J-Ax è pronto a tornare sul palco con un tour che si preannuncia essere l’occasione perfetta per rivivere le grandi hit che hanno caratterizzato la sua carriera.

Dopo aver segnato la storia dell’hip hop nazionale con gli Articolo 31 – fondati nei primi anni ’90 insieme a DJ Jad – J-Ax si è affermato anche come artista solista e produttore e nel 2006 pubblica l’album Di Sana Pianta, ottenendo un immediato successo. Negli anni J-Ax ha consolidato il proprio percorso artistico con una produzione intensa e trasversale. Nel 2015 pubblica Il bello d’esser brutti (4 dischi di platino), che debutta direttamente al primo posto delle classifiche. Nel 2017 arriva un altro trionfo con Comunisti col Rolex (4 dischi di platino), progetto nato in collaborazione con Fedez. L’album porta entrambi gli artisti in vetta alle classifiche con singoli come Vorrei ma non posto (7 dischi di platino) e Senza pagare (8 dischi di platino), diventati simboli di un’intera generazione. Nel 2018 J-Ax pubblica uno dei suoi capolavori Tutto tua madre, brano autobiografico che racconta la felicità di essere diventato papà. Nello stesso anno festeggia i suoi 25 anni di carriera con 10 concerti sold out al Fabrique a Milano e 10 live nei più importanti Festival musicali. Nel 2020 pubblica l’album ReAle, certificato Platino, seguito dal singolo Una voglia assurda e dal progetto punk rock J-Axonville – Uncool and Proud. Nel 2021 esce SurreAle, evoluzione creativa del precedente lavoro, contenente brani inediti tra cui Salsa con Jake La Furia, certificato doppio Platino. Il 2023 segna il ritorno degli Articolo 31, con la partecipazione al Festival di Sanremo e il brano Un bel viaggio, seguiti da concerti sold out al Mediolanum Forum e nuove pubblicazioni come Disco Paradise insieme a Fedez e Annalisa. Nel 2024 esce l’album PROTOMARANZA, a oltre trent’anni dal debutto del duo, confermando la loro rilevanza nella scena musicale. Nel 2025 sbarca live a Teatro con il tour Non Aprite quel Teatro e a febbraio 2026 Alessandro Aleotti in arte J-Ax partecipa alla 76° edizione del Festival di Sanremo con il brano ITALIA STARTER PACK e nella serata delle cover del venerdì canta una versione inedita della canzone simbolo della tradizione milanese “E, la vita la vita” insieme alla Ligera County Fam., composta da Cochi Ponzoni, Paolo Rossi, Ale e Franz e Paolo Jannacci.

CALENDARIO VITA MORTE MIRACOLI TOUR 2026

Sabato 10 ottobre 2026 | Milano @ Fabrique

Domenica 11 ottobre 2026 | Milano @ Fabrique

Venerdì 23 ottobre 2026 | Roma @ Atlantico

Sabato 24 ottobre 2026 | Roma @ Atlantico