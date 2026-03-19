“La Lombardia che compete”: BrianzAcque si aggiudica il Premio “Industria Felix”

La monoutility dell’idrico figura tra le migliori grandi imprese per performance gestionale e affidabilità finanziaria all’interno del report realizzato in collaborazione con Cerved. La consegna del riconoscimento a Milano, all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 19 marzo 2026 – Ancora un riconoscimento per BrianzAcque a pochi giorni di distanza dalla conquista per Premio Top Utility 2026 per la categoria ESG. La monoutility dell’idrico è stata insignita, quest’oggi, dell’Alta Onorificenza di Bilancio del “Premio Industria Felix” con la seguente motivazione: “Tra le migliori grandi imprese per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia di Monza e Brianza”.

La cerimonia di conferimento dei premi si è svolta a Milano, presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, in occasione del 68° evento del Premio Industria Felix, 10ma edizione de “La Lombardia che compete”. Per BrianzAcque ha ritirato il riconoscimento il CFO Giuseppe Mandelli. Ad organizzare l’appuntamento è “Industria Felix Magazine”, tra i principali periodici italiani di economia e finanza diretto da Michele Montemurro, dopo una dettagliata inchiesta giornalistica realizzata in collaborazione con Cerved su circa 700mila bilanci di società di capitali con sede legale in Italia dell’anno fiscale 2024.

Il Premio consente a BrianzAcque di entrare nell’Albo d’Oro di Industria Felix. La scelta è ricaduta su BrianzAcque dopo un’analisi basata su un algoritmo che ha esaminato in modo oggettivo e indipendente le performance economiche delle società di capitali, confrontandole per dimensione, categoria e settore di attività. Tra i criteri presi in considerazione figurano la capacità dell’azienda di generare risultati economici positivi, la redditività del capitale investito, il livello contenuto degli oneri finanziari rispetto ai ricavi operativi e la stabilità o crescita del numero di dipendenti rispetto all’anno precedente.

Soddisfazione è stata espressa dal CFO di BrianzAcque, Giuseppe Mandelli: “Siamo orgogliosi di ricevere questo importante riconoscimento che vede la nostra azienda ed il nostro bilancio selezionati all’interno di un vastissimo panel di società pubbliche e private. L’azione costante di Brianzacque è volta a tutelare le ingenti risorse umane e finanziare necessarie alla valorizzazione del patrimonio strategico del sistema idrico Brianzolo, affidatoci in concessione dagli enti territoriali”.

“Questo riconoscimento – aggiunge il Presidente e AD di BrianzAcque, Enrico Boerci – conferma come una società pubblica, se gestita con criteri industriali, trasparenza e solidità finanziaria, possa raggiungere livelli di efficienza e affidabilità pienamente comparabili con le migliori realtà del settore privato. Per BrianzAcque rappresenta anche uno stimolo a proseguire nel lavoro quotidiano di tutela e valorizzazione del territorio brianzolo, attraverso investimenti e infrastrutture che rendono il servizio idrico sempre più moderno e resiliente. In questo modo contribuiamo non solo alla crescita sostenibile della Brianza, ma anche al rafforzamento complessivo del sistema idrico e industriale del Paese”.