Processo “Hydra”, Pollini (Pres. Comm. Regionale Antimafia): «Fra mafia, istituzioni e politica non sono ammesse commistioni»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 marzo 2026 – La Presidente della Commissione regionale Antimafia, Paola Pollini (M5s), ha presenziato questa mattina alla prima udienza del processo “Hydra”. La prima udienza del rito ordinario a carico dei 45 imputati, accusati della presunta alleanza tra esponenti delle tre mafie, Cosa Nostra, ‘ndrangheta e Camorra, per fare affari in Lombardia, è stata aggiornata al prossimo 30 aprile, quando verranno trattate le questioni preliminari.

Paola Pollini (Presidente Commissione Antimafia): «Ho ritenuto importante essere presente, in rappresentanza della Commissione, per testimoniare ancora una volta che quando c’è di mezzo la mafia l’unica opzione per chi rappresenta le istituzioni è quella di schierarsi dalla parte della legalità e della trasparenza. Fra mafia, istituzioni e politica non sono ammesse commistioni.

In tal senso è positivo che Regione Lombardia abbia voluto costituirsi parte civile nell’ambito del procedimento. Oggi, a chi lo aveva già fatto (Comune di Milano, Città metropolitana di Milano, Comune di Varese, Wikimafia, Libera, Comune di Legnano e Rai), si è unito anche il Comune di Abbiategrasso.

Come Movimento 5 Stelle abbiamo presentato in Consiglio regionale una proposta di legge che punti a far diventare automatica la costituzione di parte civile di Regione Lombardia nel caso di procedimenti che vedano coinvolta la criminalità organizzata» così Paola Pollini, Presidente della Commissione regionale Antimafia, a margine della prima udienza del processo “Hydra”.