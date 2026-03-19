Rho. Dialogo per la pace in occasione della fine del Ramadan

Cena alla Lega culturale islamica italo araba con Sindaco, Prevosto, Forze dell’ordine

(mi-lorenteggio.com) Rho, 19 marzo 2026 – Una serata di conoscenza, scambio, dialogo. Obiettivo comune rafforzare le relazioni e accorciare le distanze, attorno a un tavolo, in un momento di festa offerto dalla fine del Ramadan.

La Lega culturale islamica italo araba di Rho ha invitato le autorità locali a un momento di condivisione, nel tardo pomeriggio di mercoledì 28 marzo 2026. Erano presenti il presidente Kaddouri Bouzekri, il vicepresidente Mamdouh Abdlkhalrk, il presidente della Comunità Palestinese della Lombardia Kader Tamimi, il Sindaco Andrea Orlandi, il Vicesindaco Maria Rita Vergani, l’assessore a Scuola e Politiche sociali Paolo Bianchi, il consigliere regionale Carlo Borghetti, il comandante della stazione dei carabinieri Luogotenente Luigi Pino, gli ispettori della Polizia di Stato Mirko Bramato e Saverio De Sando, il prevosto monsignor Norberto Donghi e suor Maria Luisa per la Caritas cittadina.

La cena si è svolta nella sede del Centro culturale in via Pozzobonelli, mentre, terminata la preghiera serale, sotto un tendone veniva preparata la cena per i numerosi partecipanti. Il Ramadan è un periodo sacro che dura 29 o 30 giorni, durante il quale i musulmani adulti osservano il digiuno dall’alba al tramonto. È un momento dedicato alla purificazione spirituale, alla preghiera e alla riflessione, un tempo in cui rafforzare il senso di comunità e solidarietà. La ‘Id al-Fitr, festa di fine Ramadan, segna la conclusione di questo percorso, una occasione di gioia, gratitudine e condivisione, che si celebrerà ufficialmente con la preghiera del mattino il 20 marzo.

Le donne della comunità hanno cucinato specialità tipiche del mondo arabo. I bambini hanno fatto festa, chiedendo foto con Sindaco e Forze dell’ordine, che conoscono grazie ai tanti incontri che avvengono nelle scuole. Il dottor Tamimi ha donato ai partecipanti un calendario che raccoglie i disegni dei bimbi palestinesi traumatizzati dalla guerra. Monsignor Donghi ha letto il messaggio dell’arcivescovo Monsignor Mario Delpini, scritto ai fedeli musulmani tenendo anche conto del fatto che quest’anno Quaresima e Ramadan coincidono: “Pregare insieme è un dono che non dobbiamo sprecare: ci permette di recuperare le energie spirituali necessarie per stare dentro l’attuale momento storico, così fortemente segnato dalla violenza, dai conflitti e da una sorta di impotente e cinica rassegnazione… Vogliamo impiegare le energie raccolte in questo mese di preghiera e digiuno per educare alla pace: per proporre una visione del mondo, della storia, delle persone che ispiri a impegnarsi per la riconciliazione tra i popoli”.

La serata ha permesso al primo cittadino di ascoltare le necessità della comunità, parlare con le famiglie presenti, riscontrare come la sede di via Pozzobonelli sia diventata punto di riferimento e di aiuto per molti musulmani presenti sul territorio. La Lega culturale islamica italo araba di Rho da anni collabora in città a diversi progetti sul fronte sociale, educativo, per la legalità.

Nella foto i partecipanti alla cena di mercoledì alla Lega culturale islamica italo araba