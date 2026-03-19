Truffe: raggiro da 98mila euro sventata grazie ai Carabinieri

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 19 marzo 2026 – Un intervento tempestivo e coordinato ha permesso ai Carabinieri della Stazione di Cologne di sventare una sofisticata truffa informatica ai danni di un pensionato di 67 anni residente a Coccaglio. Grazie alla rapidità della segnalazione, i militari sono riusciti a bloccare il trasferimento di ben 98.000 euro prima che la somma andasse definitivamente perduta. La vicenda La vittima si è presentata presso la Stazione Carabinieri di Cologne per denunciare un tentativo di truffa appena subito. L’uomo era stato contattato telefonicamente da un individuo che si era spacciato per un operatore della sua banca. Indotto in errore dall’apparente autorevolezza dell’interlocutore, il cittadino aveva disposto due bonifici per un totale di 98.000 euro verso un conto corrente acceso presso un istituto pugliese, falsamente intestato a una società del tutto estranea ai fatti. La tecnica: il “Caller ID Spoofing” Il successo iniziale del raggiro è stato possibile grazie alla tecnica dello spoofing. I criminali hanno utilizzato un software capace di manipolare il sistema di identificazione del chiamante, facendo apparire sul display del telefono della vittima il reale numero di telefono della filiale bancaria. Questa manipolazione tecnica mira a: Abbassare le difese della vittima, che crede di parlare con un operatore autentico vedendo un numero familiare. Creare un falso senso di urgenza, spesso paventando problemi di sicurezza sul conto che richiederebbero spostamenti “cautelativi” di denaro. L’importanza della segnalazione immediata L’indagine ha permesso di appurare che la società indicata come beneficiaria dei bonifici era vittima di un uso indebito della propria denominazione sociale. Fondamentale è stata la reazione del denunciante: la comunicazione immediata ai Carabinieri ha consentito ai militari di attivare le procedure d’urgenza con gli istituti di credito, ottenendo il blocco dell’operazione e lo storno lonto della vittima. l Consigli dell’Arma I Carabinieri raccomandano ai cittadini di prestare la massima attenzione: Diffidate dalle richieste telefoniche di bonifici: Le banche non chiedono mai di spostare denaro su conti terzi per “motivi di sicurezza”. Non fidatevi del numero sul display: Come dimostrato in questo caso, il numero può essere camuffato dai truffatori. In caso di dubbio, riagganciate e chiamate voi: Contattate direttamente la vostra banca o il Numero Unico di Emergenza 112. Sono tuttora in corso le indagini per identificare i responsabili della tentata truffa.