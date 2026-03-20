AMBIENTE: IL MINISTERO CONDIVIDE LA CANDIDATURA DI BRONI (PV) PER LA PROSSIMA CONFERENZA NAZIONALE AMIANTO, UN SUCCESSO DI REGIONE LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 marzo 2026 – La prossima edizione della Conferenza Nazionale Amianto si potrebbe tenere a Broni (PV). Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha espresso formalmente la propria piena condivisione circa la candidatura del comune pavese, rispondendo positivamente alle interlocuzioni promosse da Regione Lombardia.

L’ufficialità è giunta con una lettera firmata dal ministro Gilberto Pichetto Fratin e dal viceministro Vannia Gava, indirizzata al presidente Attilio Fontana nella quale si comunica di aver ‘espresso la condivisione’ anche al vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio.

“La condivisione espressa dal Ministero per la sede di Broni a ospitare la Conferenza Nazionale Amianto – ha commentato l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione – è un traguardo che premia la determinazione di Regione Lombardia. Si tratta del riconoscimento di un lungo lavoro volto a trasformare una ferita del passato in un modello di rigenerazione ambientale. Portare questo evento nel cuore del Pavese significa rimettere al centro la salute dei cittadini e la bonifica del territorio. È un’occasione di rilancio che conferma la capacità della Lombardia di guidare, con concretezza e visione, la transizione verso un futuro più sicuro”.