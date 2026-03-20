​CARCERI. MIRABELLI(PD): INTERROGAZIONE SULLE PRESUNTE VIOLENZE DENUNCIATE A OPERA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 marzo 2026 – “Un articolo di FanPage riferisce di violenze e soprusi avvenuti, alla Vigilia di Natale nel carcere di Opera. Un gruppo di detenuti sarebbero stati picchiati e lasciati a lungo nudi al freddo nelle celle. Sarebbe non solo un fatto gravissimo ma anche l’ennesimo sopruso denunciato nel carcere di Opera. Le violenze sarebbero state una ritorsione per la lettera, firmata da 150 detenuti, che denunciava la continua violazione dei diritti più elementari ad Opera. Presenteremo un’interrogazione al ministro Nordio, per chiedere di fare luce sui fatti denunciati. Sarebbe l’ennesimo fatto che racconta di violenze e violazione dei diritti umani nelle carceri italiane e di un clima di impunità crescente che il Governo deve contrastare”. Lo dichiara il senatore milanese Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo Pd al Senato.

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