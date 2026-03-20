Claudia Dabbene eletta Segretaria Generale Uilca Lombardia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 marzo 2026 – Claudia Dabbene, appena eletta segretaria generale Uilca Lombardia, nel suo intervento al congresso regionale richiama il sindacato a una responsabilità chiara: «Le persone devono restare al centro delle nostre proposte, perché in un’epoca in cui la tecnologia corre, questa è la strategia per impedire che i diritti retrocedano». La dirigente sottolinea il ruolo della categoria nel difendere democrazia, laicità e riformismo e nell’affrontare l’impatto dell’intelligenza artificiale, ribadendo che «le macchine devono valorizzare, non sostituire, il lavoro di donne e uomini». Centrale anche il passaggio sui diritti delle donne e sulla lotta alla violenza di genere, con l’appello alle istituzioni affinché «NO significhi sempre NO» e la rivendicazione di un lavoro fondato su tutele, dignità e pace.

Redazione

