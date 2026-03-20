Lega. Scurati: “Addio a Umberto Bossi, il Capo che ha cambiato la storia del nostro territorio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 marzo 2026 – “Per tanti è stato un leader, per noi è stato il Capo. Umberto Bossi ha rappresentato molto più della politica: è stato identità, coraggio e appartenenza”.

Lo dichiara Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega.

“Sono entrata nella Lega da giovanissima e sono cresciuta con i suoi ideali e con la sua visione, che ha saputo cambiare la storia del nostro territorio e dare voce a comunità che per troppo tempo non erano state ascoltate”.

“Ci ha insegnato a non arrenderci, a difendere le nostre radici e a portare avanti con determinazione le nostre battaglie”.

“Oggi il dolore è grande, ma ancora più forte è il senso di responsabilità: continuare il percorso che ci ha indicato, con lo stesso impegno e la stessa passione”.

“Ciao Capo, grazie di tutto”.