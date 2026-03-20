Lurago d’Erba (CO), in piazza per educare i ragazzi, il Pullman Azzurro della Polizia di Stato fa tappa nel comasco

(mi-lorenteggio.com) Como, 20 marzo 2026 – La Polizia di Stato di Como, ieri mattina, ha partecipato ad un evento organizzato dall’Amministrazione Comunale di Lurago d’Erba (CO), dove è giunto, direttamente dal Compartimento di Polizia Stradale di Brescia, anche il Pullman Azzurro della Polizia di Stato.

La presenza del Pullman Azzurro, auto didattica itinerante, ha coinvolto tutte le scuole del territorio ed i poliziotti della Stradale hanno fornito indicazioni utili sulla sicurezza stradale e sul rispetto della legalità.

Presenti ieri in piazza Giovanni XXII, oltre al sindaco di Lurago d’Erba Davide Colombo e al vice sindaco Paolo Consonni, i rappresentanti delle associazioni volontarie del paese e i poliziotti della Polstrada di Brescia e Como.

A rappresentare la Questura di Como, il Commissario Capo Davide Brayda, dirigente dell’Ufficio Immigrazione.