Milano, tentata rapina con spray e taglierino:

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Redazione
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(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 marzo 2026 – Mercoledì 18 marzo a Milano, la Polizia di Stato ha eseguito un fermo d’indiziato di delitto nei confronti di un cittadino egiziano di 21 anni e un cittadino marocchino 27enne, entrambi con precedenti, in quanto ritenuti responsabili di una tentata rapina aggravata in concorso, commessa lo scorso 15 marzo a Milano.

Gli accertamenti svolti dagli agenti della Squadra Investigativa del commissariato Greco Turro hanno preso il via dalla denuncia e testimonianza delle due vittime e attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’aggressione, permettendo poi il riconoscimento dei due autori. Alle 16:30, i poliziotti di via Perotti, in piazzale Loreto, hanno notato i due giovani che, alla loro vista, hanno tentato di allontanarsi, provando ad accedere all’interno della vicina stazione metropolitana Loreto. I due sono stati riconosciuti dai poliziotti come gli autori della tentata rapina commessa lo scorso 15 marzo in via Brunico dove, nella circostanza, due cittadini italiani di 35 e 36 anni, dopo aver trascorso una serata fuori, decidevano di rincasare incamminandosi all’interno della Stazione Metropolitana Porta Venezia; giunti in via Brunico, pedinati dai due aggressori, le due vittime sono state dapprima avvicinate e poi aggredite nel tentativo di asportare il cellulare al 35enne, anche con l’utilizzo di uno spray urticante e di un taglierino. A seguito dell’aggressione, i due uomini sono stati trasportati in codice giallo presso l’Ospedale San Raffaele, dove sono stati dimesse con prognosi di 7 e 30 giorni.

Al termine degli accertamenti, i due, denunciati anche in stato di libertà per lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere, sono stati accompagnati presso il carcere di Milano San Vittore.

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