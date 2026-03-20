Roberto Formigoni digiuna per Radio Radicale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 marzo 2026 – Roberto Formigoni, ex Presidente della Regione Lombardia ed esponente storico di Comunione Liberazione digiunerà il 7 aprile per Radio Radicale “Credo sia noto che non sono e non sono mai stato un radicale.” ha dichiarato oggi Formigoni sul suo facebook “Il 22 febbraio ho già espresso pubblicamente la mia preoccupazione per il taglio del finanziamento a Radio Radicale, che considero un errore grave. Nei suoi archivi sono custodite testimonianze fondamentali della storia democratica del nostro Paese: dibattiti, processi, istituzioni, e una memoria preziosa anche dell’impegno dei cattolici in politica. Perdere questo patrimonio significherebbe indebolire la coscienza civile di tutti.

Proprio per questo aderisco allo sciopero della fame a staffetta il prossimo 7 aprile, un gesto simbolico ma necessario per richiamare l’attenzione su una scelta che rischia di cancellare una parte essenziale della nostra memoria collettiva.

Chiedo al Parlamento di intervenire con urgenza. Serve una soluzione condivisa che garantisca la tutela e la continuità di questo archivio unico, che appartiene all’intera comunità nazionale.

Dopo Alessandro De Chirico, consigliere comunale a Milano per Forza Italia, un altro importante esponente del centrodestra aderisce alla mobilitazione a Milano e altrove a seguito del taglio dei fondi alla Radio creata da Marco Pannella che compie 50 anni quest’anno e dal 1979 trasmette i lavori del Parlamento consentendo a ogni cittadino di poterli conosere.

La catena di digiuni era partita il 6 marzo scorso con Francesco Monelli: i consiglieri comunali Alessandro Giungi (Partito Democratico), Alessandro De Chirico (Forza Italia) e Gianmaria Radice (Italia Viva) e il Senatore Ivan Scalfarotto hanno già passato la loro giornata di astensione da cibi solidi e dopo arriveranno Daniele Nahum di Azione e Diana De Marchi del Partito Democratico. Ha già affrontato il digiuno Mirko De Carli, segretario nazionale del Popolo della Famiglia, Federica Valcauda tesoriera dell’Associazione Europa Radicale e Raffaella Stacciarini, segretaria dell’Associazione “Enzo Tortora” – Radicali Milano, Giancarlo Pagliarini ex Ministro del bilancio e della programmazione economica, ex deputato e Presidente delle Consulte di Patto per il Nord, l’ex assessore regionale Monica Rizzi attuale responsabile organizzatovo di Patto per il Nord.



Insomma un fronte trasversale che non chiede altro che di mantenere impegni presi dalla Premier Giorgia Meloni o perlomeno di spiegare cosa ha portato al taglio.



Rubagotti in una lettera alla Presidenza del Consiglio ha scritto a Giorgia Meloni “Nella conferenza stampa del 9 gennaio scorso Lei ha dichiarato:

«Il Governo intende presentare un emendamento al decreto Milleproroghe per garantire a Radio Radicale il contributo straordinario destinato alla digitalizzazione dell’archivio storico della testata, contributo che si somma a quello chiaramente ordinario.» (1) Ci risulta invece che nel decreto Milleproroghe il contributo previsto per Radio Radicale sia esclusivamente quello ordinario, peraltro dimezzato, a una cifra che ci risulta sostanzialmente pari a quella utilizzata dall’emittente per la sola trasmissione sulla rete FM. Ne conseguirebbe che non resterebbero risorse per la diffusione in DAB, per il lavoro degli archivisti e dei giornalisti, né per i costi ordinari di funzionamento.

Tale situazione” continua Rubagotti “sembra indicare che, anziché celebrare i cinquant’anni di una radio e di un archivio unici al mondo — che il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone ha definito «la scatola nera della Repubblica» — ci si stia avviando a decretarne la fine.

Come ci insegnava Marco Pannella, fondatore di Radio Radicale, anche se siamo inermi non intendiamo essere inerti; per questo abbiamo deciso che da venerdì prossimo inizierà una catena di digiuni a staffetta, alla quale hanno già aderito cittadini e personalità politiche e alla quale auspichiamo possano aggiungersi ulteriori adesioni nelle prossime ore.”

L’attuale calendario aperto alle adesioni di tutti i cittadini è:

Svolti

Venerdì 6 marzo: Francesco Monelli, tesoriere dell’Associazione per l’Iniziativa Radicale “Myriam Cazzavillan”

Sabato 7 marzo: Federica Valcauda, tesoriera dell’Associazione Europa Radicale

Domenica 8 marzo: Alessio Alberti, Già Consigliere comunale e candidato Sindaco con la lista Desio Popolare a Desio

Lunedì 9 marzo: Walker Meghnagi, Presidente della Comunità ebraica di Milano

Martedì 10 marzo: Laura Di Napoli Coordinatrice dell’Associazione Tonino Pascali – Sardegna Radicale

Mercoledì 11 marzo: Alessandro Giungi, consigliere comunale del Partito Democratico a Milano

Giovedì 12 marzo: Mirko De Carli, segretario nazionale del Popolo della Famiglia

Venerdì 13 marzo: Gianmaria Radice, consigliere comunale del Gruppo dei Riformisti a Milano e esponente di Italia Viva

Sabato 14 marzo: Gianni Rubagotti, segretario dell’Associazione per l’Iniziativa Radicale “Myriam Cazzavillan”

con mezza giornata di sciopero della sete

Domenica 15 marzo: Raffaella Stacciarini è la segretaria dell’Associazione “Enzo Tortora” – Radicali Milano.

Lunedì 16 marzo: Ettore Menguzzo – Membro Europa Radicale

Martedì 17 marzo: Alessandro De Chirico, consigliere comunale del Gruppo dei Forza Italia a Milano

Mercoledì 18 marzo: Ivan Scalfarotto, Senatore di Italia Viva

Giovedì 19 marzo: Davide Romano, Direttore del Museo della Brigata Ebraica



In corso:

Venerdì 20 marzo: Rejane Cristina Nascimento



In arrivo:

Sabato 21 marzo: Donatella Capirchio segretaria di IV Milano

Domenica 22 marzo: Diana de Marchi Consigliera Comunale PD

Lunedì 23 marzo: Daniele Nahum, consigliere comunale di Azione a Milano

Martedì 24 marzo: Enrico Borg, ex Consigliere provinciale pd

Mercoledì 25 marzo: Monica Rizzi, responsabile organizzativa di Patto per il Nord

Giovedì 26 marzo: Giancarlo Pagliarini ex Ministro del bilancio e della programmazione economica, ex deputato e Presidente delle Consulte di Patto per il Nord

Venerdì 27 marzo: Norberto Guerriero, membro del direttivo di Europa Radicale

Sabato 28 marzo: Marco Tanca

Domenica 29 marzo: Rosanna Favulli, referente Welfare Laboratorio Società e Salute del Comitato MI’mpegno

Lunedì 30 marzo: Beatrice Pizzini di Europa Radicale

Martedì 31 marzo: Arcangelo Macedonio componente della segreteria Più Europa

Mercoledì 1 aprile: Francesco Caroli, coordinatore nazionale Rete città sane oms

Giovedì 2 aprile: Alejandro Rodriguez

Venerdì 3 aprile: Stefano Viviani Stogl Adaptation editor – Vanity Fair

Sabato 4 aprile: Alberto Anzalone, segretario del circolo pd Giugni a Milano

Domenica 5 aprile: sospensione pasquale

Lunedì 6 aprile: sospensione pasquale

Martedì 7 aprile: Roberto Formigoni, ex Presidente della Regione Lombardia

