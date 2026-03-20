Rubano i bagagli a bordo di un treno aggrediscono e minacciano gli Agenti. Polizia di Stato individua ed arresta 2 pluripregiudicati stranieri

Questore, ESPULSI

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 20 marzo 2026 – Nei giorni scorsi, durante le consuete attività di prevenzione dei reati e di controllo della Stazione Ferroviaria e delle aree limitrofe al fine di garantire la sicurezza agli utenti che quotidianamente frequentano ovvero che, per vari motivi, utilizzano i mezzi ferroviari, gli Agenti della Polizia di Stato in servizio alla POLFER presso la Stazione Ferroviaria di Brescia hanno fermato e tratto in arresto 2 cittadini algerini, rispettivamente un 35enne ed un 20enne entrambi irregolari sul Territorio Nazionale, senza fissa dimora e gravati da numerose denunce a seguito di furti commessi soprattutto presso le Stazioni Ferroviarie e gli Scali Aeroportuali.

Nello specifico i Poliziotti ricevevano una richiesta di ausilio da parte dei colleghi in servizio a bordo di un Treno regionale – che in breve tempo avrebbe sostato alla Stazione di Brescia -, poiché, a bordo del treno vi erano 2 soggetti autori del furto di uno zaino. Al momento gli Agenti della POLFER a bordo del treno avevano già provveduto a bloccare uno dei 2 soggetti, mentre il secondo si era dato alla fuga fra le varie carrozze, facendo perdere le proprie tracce.

Pertanto i Poliziotti si recavano velocemente in direzione dei binari, posizionandosi in due punti diversi del convoglio, riuscendo così prontamente a bloccare il malvivente in fuga nei pressi del sottopassaggio est della Stazione Ferroviaria.

La conseguente perquisizione personale dava esito positivo in quanto il pregiudicato straniero veniva trovato in possesso dello zaino precedentemente rubato che, in sede di denuncia, veniva riconsegnato al legittimo proprietario.

Fin da subito i malviventi, inottemperanti alle intimazioni dei Poliziotti, tentavano di aggredirli più volte al fine di potersi guadagnare la fuga.

Anche durante il tragitto verso la Questura uno dei 2 fermati continuava a dare in escandescenza, assumendo un atteggiamento ancor più violento ed aggressivo, colpendo con calci e testate le portiere dell’abitacolo e danneggiando irreversibilmente, in tal modo, l’auto della Polizia; il complice, dal canto proprio, una volta fatto scendere dall’autovettura iniziava anch’egli a colpire gli Agenti con calci e pugni, i quali, con non poca difficoltà, lo ponevano definitivamente in condizione di nuocere.

A seguito dell’aggressione i Poliziotti hanno riportato lesioni in varie parti del corpo.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria i malviventi venivano tratti in arresto per i reati di furto aggravato in concorso, danneggiamento aggravato e resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e messi a disposizione della Procura della Repubblica.

Il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori, in considerazione della gravità di quanto accaduto e della pericolosità sociale dei soggetti, ha emesso nei loro confronti di un Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale, in modo da poter poi procedere alla loro ESPULSIONE dall’Italia con accompagnamento nel Paese di provenienza.

“La presenza della POLFER all’interno delle Stazioni Ferroviarie del Paese ed a bordo dei Treni costituisce un presidio di riferimento per la prevenzione e la repressione dei reati che la Polizia di Stato pone sistematicamente in essere, in stretta sinergia con le Aziende che gestiscono i trasporti ferroviari – ha evidenziato il Questore Sartori -. La vigilanza sul rispetto delle norme poste a tutela dell’ambiente, inoltre, è fondamentale anche per garantire la difesa della salute della nostra Comunità”.