SENAGO, INAUGURATA AREA DI LAMINAZIONE PIENE FIUME SEVESO

(mi-lorenteggio.com) Senago/Mi, 20 marzo 2026 – Un’area formata da tre bacini di laminazione, che garantirà la sicurezza del territorio di Milano attraverso il contenimento delle piene del fiume Seveso: questo, in sintesi, l’obiettivo che ha portato alla realizzazione dell’opera inaugurata oggi a Senago (Milano), alla presenza del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia Gianluca Comazzi. Con loro, tra gli altri, i sindaci di Milano Giuseppe Sala e di Senago Magda Beretta, oltre ai dirigenti e ai tecnici che hanno lavorato al progetto. A illustrare il sistema di difesa idraulica lombardo e il funzionamento dell’area di laminazione sono intervenuti Roberto Cerretti (Regione Lombardia) e, per Aipo (ente realizzatore dell’opera), il direttore Gianluca Zanichelli e i dirigenti Marco La Veglia e Remo Passoni.

“Questo – ha spiegato il ministro Pichetto Fratin – è un momento particolarmente rilevante: il Seveso ha storicamente rappresentato una fonte di criticità e, alla luce dei cambiamenti climatici, è indispensabile rafforzare le azioni per ridurre il rischio idrogeologico e garantire la sicurezza dei cittadini”.

“L’area milanese – ha sottolineato – sta portando avanti una programmazione significativa, resa possibile dallo straordinario impegno di tutte le amministrazioni coinvolte. Si tratta di opere fondamentali per prevenire danni rilevanti e di interventi che devono essere estesi a tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di adattarlo alle nuove condizioni climatiche”.

L’impianto, frutto di un investimento complessivo di 46 milioni di euro (20 milioni da parte del Comune di Milano, 10 milioni da Regione Lombardia e 16 milioni da parte del Mase), ha visto Aipo come soggetto attuatore ed è composto da un sistema di tre vasche collegate tra loro, disposte in serie e progettate per funzionare in modo sequenziale in grado di laminare, complessivamente, fino a 810.000 metri cubi d’acqua, su una superficie totale di circa 114.000 metri quadrati. L’opera riveste un’importanza enorme per Milano e per una vasta porzione del territorio circostante e aumenterà in maniera esponenziale il livello di sicurezza idraulica, garantendo una maggiore protezione dalle esondazioni anche per piene che, statisticamente, si verificano ogni cento anni.

“Questa è un’opera imprescindibile – ha puntualizzato l’assessore Comazzi – per la sicurezza idrogeologica del territorio di Milano. Il sistema di tre vasche consentirà infatti di sfruttare il ‘Canale scolmatore di nord-ovest’ al massimo della sua potenzialità (60 metri cubi al secondo), controllando le onde di piena del fiume Seveso e dei torrenti Garbogera e Pudiga. Chi abita a Milano e nel suo hinterland ha piena contezza di cosa significhi scongiurare il rischio di esondazioni e allagamenti che investono in maniera ciclica il territorio. In attesa di vedere il nuovo impianto in azione, voglio ringraziare tutti gli enti istituzionali e i soggetti attuatori che con il loro impegno hanno portato al raggiungimento di questo risultato storico”.

Il progetto ha dedicato un’attenzione particolare all’inserimento ambientale delle opere e la realizzazione di un ciclodromo a disposizione della cittadinanza.

“Il Comune di Milano – ha precisato il sindaco Sala – ha sempre ritenuto strategico realizzare questo sistema di vasche di laminazione : la vasca di Senago va ad aggiungersi a quella del Parco Nord, in funzione dal 2024 e la cui attivazione ha già evitato inondazioni in diversi quartieri di Milano. Proseguiamo quindi in questa direzione, con la collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte, perché ridurre il rischio di allagamenti e dare sollievo ai cittadini spesso costretti a vivere l’emergenza delle esondazioni del fiume non è solo doveroso, è indispensabile”.

“Questa – ha chiosato il sindaco di Senago – è una giornata molto importante per il territorio lombardo: auspichiamo che l’intero sistema di vasche di laminazione di Senago possa risolvere in primis il problema del rischio idrogeologico della città di Milano e del suo vasto hinterland, garantendo la sicurezza delle tante comunità presenti sul territorio”.