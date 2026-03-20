Umberto Bossi, il cordoglio del coordinamento provinciale milanese di Fratelli d’Italia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 marzo 2026 – Il coordinamento di Fratelli d’Italia della provincia di Milano esprime profondo cordoglio per la morte di Umberto Bossi, figura centrale della storia politica italiana e protagonista di una stagione che ha segnato profondamente il dibattito pubblico nel nostro Paese.

“Con la morte di Umberto Bossi – dichiara il Presidente provinciale milanese di Fratelli d’Italia, Guglielmo Villani – viene meno un protagonista indiscusso della politica italiana, capace di interpretare e dare voce a istanze che per lungo tempo erano rimaste ai margini del confronto nazionale.”

“Bossi ha avuto l’intuizione, allora innovativa e dirompente, della necessità di incidere sul rapporto tra politica, partiti, istituzioni e territori, contribuendo ad aprire una riflessione che ancora oggi è centrale nel dibattito pubblico e istituzionale.”

“Al di là delle appartenenze politiche, resta il segno di un impegno che ha saputo mobilitare energie, partecipazione e identità, lasciando un’impronta significativa nella storia della Repubblica.”

Fratelli d’Italia Milano rivolge sentite condoglianze alla segreteria milanese e Ticino della Lega, ai dirigenti, ai militanti e a tutti coloro che ne hanno condiviso il percorso politico, unendosi al dolore della famiglia.