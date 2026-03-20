Varese, scuola e Vigili del fuoco insieme per la sicurezza

(mi-lorenteggio.com) Varese, 20 marzo 2026 – Attuare una collaborazione per avvicinare istituzioni e nuove generazioni, oltre a garantire la diffusione della cultura della sicurezza antincendio.

Questi gli obiettivi del protocollo d’intesa “Sicurezza in Cattedra”, firmato in prefettura a Varese tra il comando locale dei Vigili del fuoco e l’Ufficio scolastico territoriale, che avrà una durata di quattro anni. Il progetto si rivolge agli studenti delle classi quinte delle scuole secondarie di II grado della provincia.

L’accordo prevede diverse linee di intervento, tra cui incontri formativi con personale esperto del settore, attività di orientamento e percorsi finalizzati a far conoscere da vicino il funzionamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e le modalità di accesso alla componente volontaria.

L’iniziativa – ha sottolineato il prefetto Salvatore Pasquariello – rappresenta un esempio virtuoso che evidenzia l’importanza di promuovere la sicurezza come bene comune e di sviluppare nei giovani senso di responsabilità e appartenenza.

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