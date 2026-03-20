Vigevano-Malpensa. Sala e Scurati (Lega): “Avanti con la tratta A: gara da 148 milioni. Opera attesa da decenni per Lomellina e Ovest milanese”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 marzo 2026 – “Con la pubblicazione del bando di gara per la tratta A da Magenta ad Albairate compiamo un altro passo concreto verso la realizzazione della superstrada Vigevano-Malpensa. Un’opera da 148 milioni di euro che segna il passaggio definitivo dalle carte ai fatti”.

Lo dichiarano i consiglieri regionali della Lega in Lombardia Andrea Sala e Silvia Scurati.

“Parliamo di un’infrastruttura fondamentale per Vigevano, la Lomellina e tutto l’Ovest milanese che permetterà di ridurre i tempi di percorrenza verso Milano e Malpensa, migliorando concretamente la mobilità e dando respiro a un territorio che per troppo tempo ha sofferto un isolamento infrastrutturale. È una risposta attesa da anni – aggiungono Sala e Scurati – con benefici concreti per cittadini, lavoratori e imprese, rendendo il territorio più competitivo e attrattivo.”

“La Lega ha sempre difeso questa infrastruttura perché è utile, necessaria e attesa dal territorio, anche nei momenti più complessi e tra ostacoli e ricorsi che ne hanno rallentato il percorso”.

“Quest’opera rappresenta un passaggio strategico per lo sviluppo dell’intero territorio – concludono – e continueremo a seguirne ogni fase affinché i tempi vengano rispettati dando finalmente le risposte che il territorio aspetta da anni”.