Basiglio (MI) – “Giornata mondiale della poesia”: reading in biblioteca

L’iniziativa si terrà sabato 21 marzo alle ore 10.30 al Polo culturale “Il Mulino di Vione”, in via Cascina Vione 2, e darà voce ai gradi autori del nostro tempo, con particolare rilievo a nove poeti del territorio

(mi-lorenteggio.com) Basiglio (20 marzo 2026) – Per celebrare la “Giornata mondiale della poesia”, sabato 21 marzo, alle ore 10.30, al Polo culturale “Il Mulino di Vione”, in via Cascina Vione 2, si terrà un suggestivo reading di poesia contemporanea.

L’appuntamento – nato dalla collaborazione tra la biblioteca e la prof.ssa Anna Maria De Micheli, che conduce il gruppo di lettura di poesia “VersiAmo” assieme alla bibliotecaria Silvia Nidasio – non sarà una semplice lettura: i versi dei grandi autori del nostro tempo, infatti, prenderanno vita attraverso un intreccio di fotografie evocative e musiche di sottofondo, creando un’atmosfera immersiva e profonda.

Un momento di particolare rilievo sarà dedicato a nove poeti del territorio (Daniela Calabrese, Giusy Sposato, Giovanni Monaco, Eric Hill, Ferruccio Semeghini, Gaetano Misiano, don Luca Broggi, Claudio Recalcati, Gustavo Capella), per dare voce e valore ai talenti della nostra comunità che coltivano l’arte della scrittura.

Le letture sono suddivise in sezioni tematiche: si parte con i “Poeti locali” e a seguire “Anniversari”, “VersiAmo” (le poesie preferite dal gruppo di lettura di poesia), “Viaggiare”, “Comunicazione”, “La poesia ci aiuta a vivere meglio”. Ogni sezione verrà introdotta dalla prof.ssa De Micheli. Nella sezione “Anniversari”, don Luca eseguirà il cantico delle creature di Angelo Branduardi.