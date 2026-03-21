Cernusco, suocera e genero di 38 anni muoiono in un incidente. Parte raccolta fondi per le figlie di Fabio Saladdino

(mi-lorenteggio.com) Cernusco sul Naviglio, 21 marzo 2026 – Sono oltre duecento le donazioni su GoFundMe per la famiglia di Fabio Saladdino, morto a 38 anni insieme alla suocera Adele Villa in un incidente stradale nella bassa bergamasca pochi giorni fa.

“Silvia e le sue figlie Matilde e Beatrice – racconta l’organizzatrice, Giorgia Sconfietti – hanno perso il loro marito e papà. Nello stesso incidente, la famiglia ha dovuto affrontare anche la perdita della nonna Adele, un punto di riferimento importante nella loro vita”.

“Matilde e Beatrice – continua – sono due bambine piccole, di 5 e 6 anni, con ancora tutta la vita davanti, che si trovano a crescere affrontando un dolore enorme”.

“Come comunità di Cernusco sul Naviglio, come genitori, come persone, sentiamo il bisogno di stringerci attorno a loro e offrire un aiuto concreto, pensando al loro futuro e a ciò che le attende”, prosegue.

“Questa raccolta – conclude – nasce con l’obiettivo di aiutarle ad affrontare con un po’ più di serenità i prossimi anni”. Sono stati donati, finora, 11mila euro. Si può contribuire al link https://www.gofundme.com/f/insieme-per-silvia-matilde-e-beatrice